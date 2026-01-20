Slovenskí poľnohospodári protestovali pred budovou europarlamentu, dohodu Mercosur rázne odmietajú

Tisíce európskych poľnohospodárov a potravinárov protestovali v Štrasburgu pred budovou Európskeho parlamentu proti obchodnej dohode Mercosur. Medzi štyrmi tisíckami protestujúcich boli aj zástupcovia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).
Informovala o tom hovorkyňa Komory Jana Holéciová. Ako ozrejmila, schválenie predmetnej obchodnej dohody je pre európskych potravinárov a poľnohospodárov červenou čiarou. Jasne to vyjadrili aj v uliciach Štrasburgu, aj poľnohospodárskymi strojmi.
Kilometrová kolóna
„Protest bol zámerne naplánovaný na utorok, pretože v stredu sa k nej vyjadria europoslanci a hlasovaním rozhodnú, či ju bude musieť preskúmať Európsky súdny dvor,“ uviedla Holéciová s tým, že v uliciach Štrasburgu bola počas dňa niekoľko kilometrov dlhá kolóna poľnohospodárskych strojov. Podľa organizátorov ich bolo približne tisíc, najmä traktorov, vlečiek a nakladačov.
Farmári v Paríži protestujú proti obchodnej dohode EÚ s Mercosurom
„Policajní ťažkoodenci blokovali prístup do Európskeho parlamentu a odolávali lietajúcim vajíčkam, ktoré po nich niektorí protestujúci hádzali. Pokrikmi ako: ´Uršula, choď domov´ alebo ´STOP Mercosur´ sa snažili ešte viac upriamiť pozornosť europoslancov pred rizikami dohody a ich zajtrajším hlasovaním,“ opísala Holéciová.
Zníženie konkurencieschopnosti
Protestujúci poľnohospodári a potravinári boli zo 17 členských krajín Európskej únie, medzi nimi aj Slovenska. Naďalej odmietajú dohodu Mercosur, ktorá podľa nich zníži konkurencieschopnosť európskeho agropotravinárstva. Rovnako odmietli aj prílišné regulácie plánované v budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politike, a tiež sa postavili proti zníženiu financovania odvetvia, s ktorým počíta nový Viacročný finančný rámec.
Brusel čaká historicky najväčší protest európskych poľnohospodárov proti novej navrhovanej politike – FOTO
„Zvýšené dovozy napríklad lacného mäsa, cukru či etanolu ohrozia výrobu európskych potravín a budú predstavovať aj riziko pre spotrebiteľa, keďže v krajinách Mercosuru sa nemusia dodržiavať také prísne pravidlá pri chove hospodárskych zvierat a pestovaní plodín ako v EÚ. Veríme, že aj vďaka protestu europoslanci zahlasujú za preskúmanie dohody Európskym súdnym dvorom a účinnosť dohody sa tak zase o čosi oddiali,“ uviedol počas protestu predseda SPPK Andrej Gajdoš.
Utorkovému protestu predchádzal pred mesiacom, v decembri 2025, najväčší protest európskych poľnohospodárov a potravinárov v Bruseli. Za posledný rok to bol už piaty protest európskych výrobcov potravín proti plánom Európskej komisie zmeniť financovanie európskeho poľnohospodárska a zvýšiť dovozy cudzích potravín do EÚ.