Ministerstvo kultúry pokračuje v obnove Krásnej hôrky, sprístupnenie verejnosti sa zatiaľ nedá určiť

Rezort kultúry spolu so Slovenským národným múzeom (SNM) pokračujú v obnove hradu Krásna Hôrka. Ako informovala riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková, obnovu jednej z najvýznamnejších národných kultúrnych pamiatok Slovenska naďalej systematicky riešia.
Očakávania verejnosti
Stav hradu dlhodobo nezodpovedá jeho historickému významu, ani očakávaniam verejnosti. Demková spresnila, že SNM pripravilo postup, ako Krásnu Hôrku v čo najkratšom čase čiastočne sprístupniť verejnosti. Dodala, že v súčasnosti môžu potvrdiť spracovanie projektovej dokumentácie obnovy Horného hradu. Predbežný finančný odhad je 8,3 milióna eur bez DPH.
Ministerstvo pod vedením Šimkovičovej nemá ambíciu a potrebuje reštart, liberáli kritizujú pôsobenie ministerky kultúry – VIDEO
Rovnako potvrdila dokončovanie projektovej dokumentácie sanačných prác striech, vrátane statických expertíz, a pasportizáciu stavebnotechnického stavu Dolného a Stredného hradu a posudky hodnotiace kvalitu realizovaných prác. Na hrade tiež prebiehajú prípravné práce na stavbe, v podobe odstraňovania sutín a stavebného odpadu z jeho areálu.
„Nasledujúce obdobie sa zameria najmä na komunikáciu s Krajským pamiatkovým úradom, prípravu verejných obstarávaní, zabezpečenie odborného dohľadu a sumárne vyčíslenie nákladov, pričom aktuálny odhad na úplné dokončenie sa pohybuje približne na úrovni 16 miliónov eur,“ uviedla Demková.
Nerealistické plány
Pripomenula tiež, že obnova hradu bola finančne aj organizačne nastavená ešte v predchádzajúcich obdobiach, konkrétne v roku 2019 vládny kabinet schválil projekt „Komplexná revitalizácia hradu Krásna Hôrka“. Projekt mal finančný rámec bezmála 35 miliónov eur a jeho ukončenie bolo plánované do konca roka 2023.
Bude Kráska Hôrka niekedy ešte otvorená? Riaditeľka SNM a ministerstvo podľa expertov obnovu hradu ohrozujú
„Vývoj však ukázal, že pôvodný harmonogram ani riadenie projektu neboli nastavené realisticky. Namiesto postupného približovania sa k sprístupneniu hradu verejnosti projekt dlhodobo stagnoval, menili sa postupy a vznikali technické aj administratívne komplikácie, ktoré dnes výrazne brzdia ďalší progres,“ ozrejmila Demková.
Technické riziká
Za zarážajúce označila, že Horný hrad, ktorý bol najväčšmi poškodený, dlhé roky prakticky nebol rekonštruovaný, zatiaľ čo práce na Dolnom a Strednom hrade sa rozbehli. Predmetný postup podľa jej slov v súčasnosti vytvára ďalšie technické riziká, aj potenciálne navýšenie nákladov.
Práce na Krásnej Hôrke pokračujú, najnovšie odštartovali na Hornom hrade – FOTO
„Dôležitým predpokladom ďalšieho postupu bolo ukončenie súdnych konaní týkajúcich sa neplatnosti zmluvy so spoločnosťou MBM-GROUP z roku 2022. Jedno z konaní umožňuje dokončiť proces odovzdania stavby späť do rúk Slovenského národného múzea z dôvodu porušenia zmluvných povinností zo strany zhotoviteľa. Tým sa nepotvrdili špekulácie o pozastavení obnovy zo strany štátu. Naopak, SNM v decembri 2025 písomne komunikovalo zistenia o nedokončených prácach a pochybeniach,“ uviedla Demková.
Otázka niekoľkých rokov
Doplnila, že osobitnou témou sú neskolaudované strechy Dolného a Stredného hradu. Ide pri tom o základný predpoklad ďalších etáp obnovy a bezpečného sprístupnenia areálu. SNM teda uzatvorilo zmluvu so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, ktorá má za úlohu spracovať sanačný projekt a zabezpečiť autorský dozor. Vďaka tomu by sa technické riešenia mali opierať o špičkovú odbornú expertízu, nie o formálne „papierové rozhodnutia“.
Šimkovičová sa zúčastnila výjazdového rokovania vlády, kabinet schválil peniaze pre ÚĽUV aj obnovu pamiatok
„Ministerstvo kultúry SR zdôrazňuje, že kompletná obnova hradu Krásna Hôrka je otázkou niekoľkých ďalších rokov. Konkrétny termín sprístupnenia zatiaľ nie je možné určiť, keďže je potrebné najskôr uzavrieť viaceré technické, právne a projektové otázky. Predchádzajúce optimistické vízie z minulých rokov nezohľadňovali rast cien, indexáciu, zvýšenie DPH, časovú náročnosť konaní, výskumov ani bezpečnostné a bezbariérové štandardy, ktoré dnes štát považuje za samozrejmé,“ uzavrela Demková.