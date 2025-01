Ficovi trik s plynom nevyšiel, Orbánovi s ropou áno. Kto, alebo čo je za tým?

Slovensku nevyšiel trik s tranzitom zemného plynu cez Ukrajinu podobne ako Maďarsku vyšiel s prepravou ropy. Maďarský MOL v súčasnosti nakupuje ruskú ropu ešte predtým, ako ju ropovod privezie na ukrajinské územie, takže Ukrajinou už tečie ropa maďarská. To Ukrajina akceptuje. Slovensko chcelo podobne prevážať plyn, ale slovenskému premiérovi Robertovi Ficovi takéto riešenie nevyšlo.

Maďarský premiér Viktor Orbán o takomto riešení hovorí ako o “triku“. Hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda sa pýta, prečo maďarskému premiérovi trik s ropou vyšiel a slovenskému predsedovi vlády s plynom nie? Prečo Slovensko nemôže nakúpiť ruský plyn ešte predtým, ako ho plynovodom prepravia na Ukrajinu, čiže obchodne by cez Ukrajinu už prúdil plyn slovenský?

Azerbajdžanský plyn

„Dôvodom dvojakého postoja je zrejme novozvolený americký prezident Donald Trump. Po prvé preto, že Orbán s ním má oveľa lepší vzťah ako Fico, k čomu zrejme prihliada aj Kyjev, hoci aj so škrípajúcimi zubami. Po druhé preto, že Ukrajina si potrebuje Turmpa nakloniť, aby ten jej neobmedzoval vojenskú podporu, ako hrozil najmä vo svojej predvolebnej kampani. Čiže čokoľvek, čo zvýši šancu, že Slovensko bude musieť namiesto ruského plynu odoberať plyn americký, Kyjev uprednostní,“ myslí si Kovanda.

Maďarský premiér Orbán svoj trik s ropou vyrokoval ešte pred Trumpovým zvolením. Pre Vianocami však Trump vyslal jasný signál, že chce dostať do EÚ viac amerických energií, inak pohrozil novými clami, pokiaľ EÚ nezačne odoberať viac amerického plynu a ropy. „Od tej doby pritvrdil svoj postoj aj Kyjev. Čo ešte za Bidena prešlo Orbánovi, spomínaný trik Ficovi za Trumpa už neprešiel,“ dodal Kovanda.

Nemali by sme podľa Kovandu zabudnúť pritom na to, že Fico bol od zaistenia dodávok plynu cez Ukrajinu len krôčik. Začiatkom decembra minulého roka Azerbajdžan už Slovensku plyn dodal, a to v rámci krátkodobého pilotného projektu. Počítalo sa pritom, že tento krátkodobý kontrakt prejde plynulo do dlhodobého kontraktu a azerbajdžanský plyn od tohto roku Slovensku nahradí ten ruský.

Ale nestalo sa tak. „K pilotnej azerbajdžanskej dodávke plynu totiž došlo ešte predtým než dal Trump jasne najavo, ako veľmi mu záleží na tom, aby EÚ vo vyššej miere odoberala americké energie,“ doplnil Kovanda.

Bolehlav pre Slovensko

Do Českej republiky prvýkrát od roku 1967 trvale neprúdi ruský plyn. Vláda Petra Fialu ešte pred českými parlamentnými voľbami v jeseni tohto roku bude môcť triumfálne deklarovať úplné odstrihnutie sa od ruských energií. „Bolehlav je to teraz pre Slovensko, ktoré už začalo odoberať ako náhradný azerbajdžanský plyn, ale potom pohrozil Trump a všetko je inak,“ Podotkol Kovanda.

Ukrajinou už netečie žiadny ruský plyn. To znamená, že neprúdi ani do Česka ani na Slovensko. „A mal by to byť trvalý stav. V týchto hodinách sa to deje vôbec po prvýkrát od 30 júna1967, kedy bol do Československa spustený sovietsky plyn vtedy novým plynovodom Bratstvo. Pozor ale, ruská ropa Ukrajinou stále tečie, nakoniec končí aj v Čechách,“ podotkol Kovanda.

Ukrajina síce v lete minulého roka sankcionovala ruský podnik Lukoil, ale na rozdiel od potrubného plynu neexistuje v prípade ropy v Rusku vývozný monopol. V prípade potrubného plynu je vývozným monopolom Gazprom, v prípade ropy existujú ďalšie vývozné podniky ako je Lukoil, napríklad Tatnefť alebo Rosnefť. „Tých Ukrajina nesankcionovala,“ uzavrel Kovanda.