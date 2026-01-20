Ruské útoky na infraštruktúru vyhnali tento mesiac z Kyjeva viac ako pol milióna ľudí

Približne 600-tisíc obyvateľov Kyjeva opustilo tento mesiac ukrajinskú metropolu po tom, ako jej starosta Vitalij Kličko vyzval ľudí na dočasné presídlenie v reakcii na ruské útoky na kľúčovú energetickú infraštruktúru. Kličko to v utorok povedal agentúre AFP.
Počas rozhovoru s AFP sa nad mestom opäť rozozvučali sirény leteckého poplachu. Starosta uviedol, že približne 600-tisíc ľudí reagovalo na jeho výzvu z 9. januára, keď ruská vlna dronových a raketových útokov vyradila v častiach mesta dodávky elektriny, vody a kúrenia v čase, keď teploty klesli až na mínus 20 stupňov Celzia.
Parlament bez energií
Bez dodávok elektriny, kúrenia a vody zostala po intenzívnych ruských útokoch aj budova ukrajinského parlamentu. „Po ďalšom ruskom raketovom a dronovom útoku zostali ukrajinské mestá bez elektriny, vody a kúrenia. V súčasnosti sú bez týchto základných služieb aj priestory Verchovnej rady (parlamentu) Ukrajiny,“ uviedol na sociálnych sieťach predseda parlamentu Ruslan Stefančuk.
Kyjev čelí v posledných týždňoch intenzívnemu ostreľovaniu, ktoré sa zameriava najmä na energetickú infraštruktúru. Ruské sily opakovane útočia na teplárne, rozvodne a ďalšie objekty nevyhnutné pre fungovanie mesta, čo vedie k dlhodobým výpadkom kúrenia a elektriny pre státisíce obyvateľov.
Zlomiť morálku
Ukrajinské úrady tvrdia, že cieľom týchto útokov je zlomiť morálku civilného obyvateľstva počas zimy. V posledných dňoch zostali tisíce domácností v Kyjeve bez tepla a vody aj pri dvojciferných mrazoch, čo prinútilo mestské vedenie otvárať stovky vyhrievaných núdzových centier a opakovane vyzývať obyvateľov, aby – ak majú tú možnosť – mesto dočasne opustili.