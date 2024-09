Ruská loď so skvapalneným zemným plynom podstupuje „riziko Titanicu“, aby sa vyhla západným sankciám

V snahe vyhnúť sa západným sankciám sa na riskantnú arktickú cestu vydalo ruské plavidlo vezúce skvapalnený zemný plyn, no táto loď nemá schopnosti prelomiť ľad. Referuje o tom web Montel News s odvolaním sa na údaje zo služby sledovania lodí Kpler.

Nebezpečná plavba

Loď Everest Energy s kapacitou 138-tisíc metrov kubických LNG bola naložená v ruskom zariadení Arctic LNG 2, na ktoré sa vzťahujú americké sankcie, a v sobotu skoro ráno vyplávala. Plavba je potenciálne veľmi nebezpečná, keďže loď by mohla natrafiť na ľadové bloky a v takejto situácii by nepomohol ani ľadoborec.

„Je to riziko Titanicu,“ povedal Kjell Eikland, riaditeľ nórskej spravodajskej a poradenskej služby Eikland Energy. „Určité zmiernenie je možné veľmi pomalou plavbou, ale existuje značné riziko pre provu, vrtule a samotný trup.“

Znak zúfalstva

Viacerí poukazujú na to, že je to v podaní Rusov znak zúfalstva. „Ako odhodlaný je Putin? Stojí to Novateku za námahu? Pravdepodobne nie, ale podľa môjho názoru sú to s najväčšou pravdepodobnosťou ľudia riadení politikou, nie ľudia riadení biznisom,“ tvrdí Eikland.