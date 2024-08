Z dlhodobého hľadiska je potrebné úplne zastaviť tranzit ruskej ropy a plynu do Európy, vraví šéf Zelenského kancelárie

Ukrajina by mala úplne zastaviť tranzit ruskej ropy a plynu do Európy. Ako referuje web eurointegration.com.ua, povedal to šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak.

„Z dlhodobého hľadiska – absolútne. Neviem povedať, kedy presne. Nie som odborník. Ale z bezpečnostného a politického hľadiska môžem povedať, že všetko, čo umožní ruskej vojenskej mašinérii pokračovať v činnosti, by malo byť zastavené,“ povedal Jermak.

Zároveň podotkol, že sankcie voči ruskej spoločnosti Lukoil nie sú namierené voči európskym krajinám. Ukrajina v júni uvalila sankcie voči Lukoilu, ktoré zakazujú tranzit jej ropy ropovodom Družba cez Ukrajinu do Maďarska a na Slovensko.

„V prvom rade by sa nemala oslabovať politika sankcií. Sankcie fungujú. Rusku a jeho vojenskej mašinérii určite ublížili a každým rokom im budú ubližovať viac. Takže diskusie o zmiernení sankcií môžu nastať až vtedy, keď Rusko stiahne svoje jednotky a zastaví svoju agresiu,“ skonštatoval Jermak.