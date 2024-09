Plynu je dosť a nič dramatické sa nestane, ubezpečil šéf ukrajinského Naftogazu Černyšov

Slovensko, ako aj ďalšie krajiny Európskej únie nezostanú v zime bez dodávok zemného plynu. Ako uviedol v rozhovore pre portál SITA Energetika šéf ukrajinskej štátnej energetickej spoločnosti Naftogaz Oleksij Černyšov, nikto v Európe nebude mrznúť.

„Máme mechanizmus dodatočných dodávok a počas zimy nebude nikomu zima. Nikto nebude mrznúť. Niektoré médiá sa snažia niektorým východoeurópskym krajinám nahovoriť, že budú mrznúť. Nie, nikto nebude mrznúť. Plynu je dosť, zásobníky sú v Európe plné a nič dramatické sa nestane,“ povedal Černyšov.

Zmluva s Gazpromom vyprší

Šéf ukrajinskej energetickej spoločnosti potvrdil, že Ukrajina neplánuje od nového roka obnoviť zmluvu s Ruskom o tranzite plynu cez ich územie. Černyšov však vidí priestor na vyriešenie celej situácie tak, aby boli spokojné aj krajiny, ktoré stále odoberajú ruský plyn dovážaný cez Ukrajinu.

„Myslím si, že situácia je veľmi jednoduchá. So spoločnosťou Gazprom máme platnú zmluvu do konca tohto roka. My ju nepredĺžime. Keď bude dopyt zo strany európskych krajín a jasný apel na Ukrajinu, tak Ukrajina by mohla zvážiť alternatívne modely dodávok. Poďme o týchto alternatívnych modeloch diskutovať. Samozrejme, že nájsť riešenie bude pomerne komplikované, ale nechcel by som dramatizovať tento ruský faktor,“ povedal Černyšov s tým, že v najbližších dňoch očakáva zintenzívnenie rokovaní o budúcom tranzite plynu cez Ukrajinu na Slovensko či do Maďarska.

Zabezpečenie zdrojov pre európskych partnerov

Černyšov pripomenul, že aj napriek ruskej agresii na Ukrajine, jeho krajina nezastavila tranzit ruského plynu smerom ďalej na západ Európy. Viac ako dva roky od vypuknutia vojny na Ukrajine stále prepravuje ruský plyn či ropu ďalej do Európy.

„Prečo? Jediným dôvodom je zabezpečenie zdrojov pre našich európskych partnerov. V Európe sa ma neustále pýtajú, ako môžeme pokračovať v tranzite a dostávať za to peniaze. To je druhoradá vec, tá najdôležitejšia je, že naďalej posielame plyn našim európskym partnerom, ktorí sa na tento plyn spoliehajú,“ dodal Černyšov. Ukrajina chce podľa neho zostať nielen v otázke dodávok plynu či ropy veľmi solídnym partnerom pre Slovensko.

„Vždy podáme pomocnú ruku našim slovenským priateľom, aby sme ich podporili. Mali by sme nájsť riešenie v mechanizme. To je pravda,“ konštatoval Černyšov.