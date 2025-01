Rokovanie slovenskej delegácie o zastavení tranzitu plynu v Bruseli nebude, Ukrajina sa rozhodla stretnutie zrušiť

Rokovanie delegácie slovenskej vlády so zástupcami Ukrajiny a predstaviteľmi Európskej komisie, ktoré sa malo uskutočniť v utorok v Bruseli a hlavnou témou malo byť zastavenie tranzitu plynu na Slovensko, sa nakoniec neuskutoční. Agentúru SITA o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

„Vzhľadom na to, že ukrajinská strana sa na zajtrajšom rokovaní nezúčastní, Európska komisia sa rozhodla stretnutie zrušiť. Európska komisia však v spolupráci so zainteresovanými stranami hľadá náhradný termín, v ktorom by sa stretnutie mohlo uskutočniť. Hneď, ako bude termín známy, budeme médiá informovať,“ uviedol úrad vlády.