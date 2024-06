Legislatívna smršť v energetike je potrebná, Holjenčík sľubuje spravodlivejšie a lepšie ceny elektriny aj plynu

Legislatívna smršť v energetike je potrebná. Je o tom presvedčený predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozef Holjenčík. Ako staronový šéf regulačný úrad uviedol v rozhovore pre portál SITA Energetika, po prijatí nových legislatívnych pravidiel budú mať odberatelia spravodlivejšie ceny energií, spokojnejší budú všetci účastníci energetického trhu.

„Áno, sú také veľké zmeny. Nebol som tu sedem rokov. Boli tu napríklad rôzne názory na referenčné obdobia a považujem to za nešťastné. Nehovorím, že tí ľudia to robili zámerne, to by som si nedovolil povedať. Zrejme hľadali riešenia ako nastaviť obdobia aby mali pozitívny dopad na účastníkov trhu. Ja som zástanca toho, že problém sa mal začať riešiť už v roku 2021, keď boli signály, že dôjde k výkyvom a destabilizácii. Reagovalo sa neskoro, či už zo strany vlády a následne regulačného úradu, ktorý neskoro reagoval. Úrad sa musí pozerať na tri roky dopredu a nie problém hasiť vtedy, keď vznikol. To už je neskoro,“ uviedol Holjenčík.

Spravodlivejšie a lepšie ceny

Predseda regulačného úradu je presvedčený, že po prijatí legislatívnych zmien budú mať odberatelia spravodlivejšie a lepšie ceny energií.

„Určite áno. Zámerom úradu je, aby systém fungoval na trhovom princípe. Regulovaným subjektom určíme mantinely, v ktorých sa môžu pohybovať. Dostanú voľnosť, aby mohli nakupovať komoditu podľa vlastného uváženia. Sami sa rozhodnú, kedy si nakúpia elektrinu na straty alebo elektrinu či plyn pre dodávku. My im len predpíšeme interval, v rámci ktorého im budú uznané náklady, ktoré sa premietajú do ceny. A bude na ich manažérskom rozhodnutí, aby analyzovali trh a zvolili si správnu nákupnú stratégiu,“ dodal Holjenčík.

Transparentnosť regulácie

Novelizácia cenovej vyhlášky v oblasti elektriny prinesie podľa neho zmenu rozsahu a štruktúry oprávnených nákladov, úpravu spôsobu určenia regulovanej bázy aktív a odpisov, úpravu vstupných parametrov formujúcich výsledné tarify pre prenos, distribúciu a za dodávku elektriny. Taktiež príde zmena v metodike taríf TPS a TSS, ako aj zvýšenie platby za rezervovanú kapacitu, čo má zabezpečiť zníženie negatívnych dopadov a nárastu inflácie.

„Pre všetkých účastníkov trhu prinesie ešte vyššiu transparentnosť regulácie, spravodlivé a nediskriminačne nastavenie a prerozdelenie nákladov a výnosov medzi jednotlivých účastníkov trhu,“ podotkol Holjenčík.

Novelizácia v oblasti plynu

Novelizácia cenovej vyhlášky v oblasti plynu prinesie podľa Holjenčíka špecifikáciu ekonomicky oprávnených nákladov a upresnenie výpočtov cien regulovaných činností v plynárenstve.

„To predpokladá pozitívny vplyv pre koncových odberateľov plynu. Prinesie stabilné a predvídateľné prostredie v oblasti regulácie, či už pre regulované subjekty ako aj pre všetky kategórie odberateľov plynu v SR,“ myslí si Holjenčík.

Výška platieb za teplo

Novelizácia cenovej vyhlášky v oblasti tepla prinesie podľa neho zmiernenie negatívnych dopadov vysokej inflácie na výšku fixných platieb za teplo všetkým odberateľom.

„Taktiež prinesie zavedenie presného spôsobu rozdelenia spoločných nákladov pri výrobe tepla a chladu v jednom zariadení, napríklad tepelným čerpadlom, čo zvýši spravodlivosť a transparentnosť platieb za obe komodity pre ich odberateľov,“ konštatoval Holjenčík.