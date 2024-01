Bývalý minister hospodárstva Hirman nevie, či sa má z vyjadrení šéfa ÚRSO smiať alebo plakať

Staronový predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozef Holjenčík sa diskvalifikoval hneď na začiatku svojho nového pôsobenia na úrade. Na základe jeho vyjadrení o zemnom plyne v rozhovore pre Hospodárske noviny to konštatuje bývalý minister hospodárstva Karel Hirman.

„Neviem či sa mám smiať, alebo plakať. Takú znôšku nezmyslov o plyne by snáď nedal dokopy ani Ľuboš Blaha. Myslím si, že sa týmto interview odborne a profesionálne Holjenčík na pozícii šéfa energetického úradu diskvalifikoval,“ uviedol na sociálnej sieti Hirman.

Čisto politický postoj

Podľa Hirmana, tvrdenie staronového šéfa regulačného úradu, že sa máme na Slovensku a v EÚ vrátiť k ruskému plynu je čisto politický postoj, ktorý neprináleží nezávislej odbornej autorite.

„A keď, tak je to záležitosť trhov a obchodníkov. Navyše úplne ignoruje nedávne udalosti a aktuálnu reálnu situáciu,“ zdôraznil Hirman.

Bývalý minister hospodárstva upozornil, že samotný ruský Gazprom je ten, kto jednostranne, náhle a bez príčiny začal výrazne krátiť dodávky plynu zákazníkom do EÚ aj pre Slovensko. Nezaplnil svoje zásobníky v EÚ pred zimou 2021/2022 a okolo Vianoc 2021 úplne zastavil dodávky cez tranzitný plynovod Jamal-Európa. Tie výrazne kolísali cez rok 2021 aj cez Ukrajinu do SR a EÚ a po útoku Ruska vo februári 2022, sa výrazne znížili.

„Navyše tranzitný kontrakt cez Ukrajinu končí platnosť koncom tohto roka a v dôsledku útokov Putinovej armády môže byť prerušený kedykoľvek aj skôr,“ podotkol Hirman. Dnes tak existuje už len jeden stabilne funkčný plynovod z Ruska do Európy, Turkish Stream, jeho kapacita je však plná.

Rovnaký metánový plyn

„Takže, aj keby sa prianie Holjenčíka malo splniť, nie je ako a kade, a to zvlášť na Slovensko,“ dodal Hirman, ktorý zdôraznil fakt, že dodávky od roku 2021 jednostranne obmedzoval Gazprom a nie sankcie EÚ, ktoré pritom doteraz neexistujú.

„A preto mnohí jeho EÚ zákazníci dali Gazprom na arbitráž, stavajú sa horúčkovito nové terminály na LNG a uzavreli a uzatvárajú sa nové kontrakty s inými dodávateľmi, vrátane nášho SPP„, doplnil Hirman.

Sibírsky plyn nie je podľa bývalého ministra Hirmana žiaden unikát, ako ho vykresľuje predseda ÚRSO Holjenčík. Ide o rovnaký metánový plyn, ako zemný plyn z iných zdrojov, ktoré už desaťročia prúdia plynovodmi alebo LNG tankermi do Európy.

„Keby boli problémy popisované hlavou ÚRSO naozaj pravdivé, tak by trhy vo Francúzsku, Beneluxu či Taliansku, kde sa dlhé desaťročia predáva potrubný plyn aj z Ruska, severnej Afriky či Nórska a LNG z tankerov, dávno skolabovali,“ myslí si Hirman. V EÚ za rok 2023 poklesol podiel plynu z Ruska z pôvodných necelých 40 % na menej ako 10 %.

Sme na tom lepšie ako Rusi

„A nikto v EÚ nemrzneme. Zato obyvatelia Moskvy a okolia áno. A ceny plynu na spotovom trhu sa prudko znížili k úrovni 30 eur za megawatthodinu, ktorá nebola neobvyklá v zimnom období ani pred rokom 2021, keď začala prudko rásť v dôsledku spomínaných manipulácií dodávok Gazpromu a po útoku na Ukrajinu. Takže, čím máme menej plynu z Ruska, tým je jeho cena nižšia,“ vysvetlil Hirman.

Ak by boli tvrdenia Holjenčíka podľa Hirmana odborne správne, tak by do plynovodnej siete nemohol byť dodávaný ani plyn z domácej ťažby.

„A nie je s tým žiaden problém. Za kondíciu plynu v plynárenskej sústave je zodpovedný operátor a riadi sa danými normami, ktoré musia dodávatelia dodržať. Ak sa niečím zemný plyn z rôznych zdrojov líši, tak to je jeho energetická hodnota. Aj preto sa prešlo od účtovania za kubík plynu na kliowatthodinu. Ale tá je zase operátormi normovaná a kontrolovaná,“ uzavrel Hirman.