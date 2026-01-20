Bojovník Foden. V Lige majstrov je pripravený nastúpiť za Manchester City napriek nepríjemnému zraneniu

Anglický reprezentant v ligovom zápase proti mestskému rivalovi United utrpel zlomeninu ruky, je však pripravený prekonať bolesť a pomôcť svojmu tímu.
Phil Foden
Phil Foden z anglického Manchestru City (v strede) sa teší so spoluhráčmi a fanúšikmi z gólu do siete nemeckej Borussie Dortmund v súboji futbalovej Ligy majstrov 2025/2026. Foto: SITA/AP
Odhodlanie ako hrom! Anglický futbalový reprezentant Phil Foden sa chystá nastúpiť v utorkovom zápasy Manchestru City v Lige majstrov napriek zlomenine ruky. Dvadsaťpäťročný stredopoliar sa zranil ruku počas nedávneho manchesterského derby pri nepríjemnom páde, no v utorok možno nastúpi na ihrisku nórskeho tímu FK Bodø/Glimt.

Tréner Pep Guardiola potvrdil, že hoci Foden utrpel zlomeninu, jeho ruka bude zaistená a futbalista je pripravený hrať. Hlavný kormidelník „The Citizens“ tiež vyvrátil špekulácie o možnom odpočinku Erlinga Haalanda, ktorý pricestoval do rodného Nórska nezranený a v dobrej fyzickej kondícii.

Manchester City aktuálne ťahá v Premier League šnúru štyroch zápasov bez víťazstva, počas ostatného víkendu prehral 0:2 na Old Trafforde s mestským rivalom United a na vedúci Arsenal stráca už sedem bodov. Guardiola však teraz odmieta venovať sa dôvodu neúspechu v derby a sústredí pozornosť výhradne na Ligu majstrov.

„Teraz nie je vhodné rozprávať sa o zápas s United, spravíme tak možno pred víkendom a ligovým súbojom proti Wolverhamptonu. Teraz je tu iná súťaž. Máme šancu postúpiť z prvej osmičky a na to sa sústredíme. Teraz nie je dôležité, čo sa stalo v minulosti,“ zhodnotil. Krátko sa však vyjadril aj k ostatnému duelu: „United boli lepší. Keď sú lepší, stačí im zablahoželať, zlepšiť sa a ísť ďalej.“

Manchester City v utorok večer nastúpi v Nórsku na umelej tráve pri teplotách pod nulou, čomu museli prispôsobiť aj prípravu. Namiesto tradičného tréningu v domácom prostredí vycestoval klub do dejiska duelu skôr a priamo na štadióne Aspmyra si zvykal na miestne podmienky.

„Potrebovali sme vidieť, ako sa odráža lopta, ako nám na tomto povrchu idú krátke či dlhé prihrávky,“ povedal. Poznamenal tiež, že čím rýchlejšie sa dokáže jeho tím prispôsobiť okolnostiam v nepríjemných situáciách, tým sú bližšie k úspechu.

Španielsky kouč je v Nórsku pracovne, no veril, že z okna hotelovej izby bude mať šancu sledovať polárnu žiaru. „Máme poriadne veľké okná a budeme sa cez ne pozerať. A užívať si to. Veď prečo nie? Som sústredený na svoju prácu, ale prečo by som si nepozrel oblohu a krásu vesmíru?“ uzavrel.

Priamo do osemfinále LM postúpi osem najúspešnejších tímov po ligovej časti, ďalších 16 klubov v poradí sa predstaví v šestnásťfinále. Manchester City je zatiaľ na štvrtej priečke hodnotenia.

