Toto nie je vec Európskej únie. Maďarsko odmieta podporiť spoločné vyhlásenie bloku o Grónsku

„Veríme, že ide o bilaterálnu záležitosť, ktorú možno vyriešiť rokovaniami medzi stranami,“ zdôraznil Péter Szijjártó.
Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Foto: archívne, SITA/AP.
Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó uviedol, že Budapešť nepodporí spoločné vyhlásenie Európskej únie o situácii okolo Grónska. Ako referuje web censor.net, uviedol to počas pondelkovej tlačovej konferencie.

Podľa šéfa maďarského ministerstva zahraničných vecí Budapešť vníma diskusiu o budúcnosti Grónska ako bilaterálnu otázku, ktorá nespadá do oblasti zodpovednosti Európskej únie. Szijjártó zdôraznil, že Maďarsko nevidí dôvod na kolektívnu reakciu EÚ na vyhlásenia amerického prezidenta Donalda Trumpa týkajúce sa možnej anexie ostrova.

„Veríme, že ide o bilaterálnu záležitosť, ktorú možno vyriešiť rokovaniami medzi stranami. Toto nie je vecou Európskej únie,“ zdôraznil. Šéf maďarského ministerstva zahraničných vecí tiež poznamenal, že Maďarsko už tento postoj vyjadrilo počas stretnutia stálych zástupcov členských štátov EÚ a jasne dalo najavo, že sa nepripojí k žiadnemu spoločnému vyhláseniu bloku k tejto otázke.

