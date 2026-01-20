Čína nepriamo vystríhala USA pred zneužívaním práva silnejšieho v medzinárodnom obchode

Čínsky vicepremiér He Lifeng v utorok na Svetovom ekonomickom fóre v Davose varoval, že svet sa nesmie vrátiť k „zákonu džungle“, ale mal by chrániť existujúci systém multilaterálneho obchodu, ktorý je založený na medzinárodných pravidlách.
„Niekoľko vybraných krajín by nemalo mať privilégiá založené na vlastnom záujme a svet sa nemôže vrátiť k zákonu džungle, kde silní lovia slabých,“ varoval čínsky predstaviteľ účastníkov vrcholného ekonomického podujatia.
Urazený Trump chce uvaliť 200-percetné clo na francúzske vína, Macron odmietol jeho „Radu mieru“
V nepriamom odkaze na nepredvídateľnú obchodnú politiku amerického prezidentaDonalda Trumpa kritizoval „jednostranné kroky“ a obchodné dohody „niektorých krajín“, ktoré podľa neho porušujú pravidlá Svetovej obchodnej organizácie (WTO).
„Všetky krajiny majú právo chrániť svoje legitímne záujmy,“ povedal He vo svojom vystúpení a upozornil, že existujúci multilaterálny obchodný systém čelí bezprecedentným a vážnym výzvam. „Musíme pevne presadzovať multilateralizmus a podporovať spravodlivejší a vyváženejší medzinárodný ekonomický a obchodný poriadok,“ dodal.