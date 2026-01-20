Čína nepriamo vystríhala USA pred zneužívaním práva silnejšieho v medzinárodnom obchode

Podľa čínskeho vicepremiéra He Lifenga sa svet nesmie vrátiť do čias, keď silní lovili slabých.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Switzerland Davos
Čínsky vicepremiér He Lifeng počas svojho prejavu 20. januára 2026 na Svetovom ekonomickom fóre v Davose. Foto: AP Photo/Markus Schreiber
Čínsky vicepremiér He Lifeng v utorok na Svetovom ekonomickom fóre v Davose varoval, že svet sa nesmie vrátiť k „zákonu džungle“, ale mal by chrániť existujúci systém multilaterálneho obchodu, ktorý je založený na medzinárodných pravidlách.

„Niekoľko vybraných krajín by nemalo mať privilégiá založené na vlastnom záujme a svet sa nemôže vrátiť k zákonu džungle, kde silní lovia slabých,“ varoval čínsky predstaviteľ účastníkov vrcholného ekonomického podujatia.

V nepriamom odkaze na nepredvídateľnú obchodnú politiku amerického prezidentaDonalda Trumpa kritizoval „jednostranné kroky“ a obchodné dohody „niektorých krajín“, ktoré podľa neho porušujú pravidlá Svetovej obchodnej organizácie (WTO).

„Všetky krajiny majú právo chrániť svoje legitímne záujmy,“ povedal He vo svojom vystúpení a upozornil, že existujúci multilaterálny obchodný systém čelí bezprecedentným a vážnym výzvam.  „Musíme pevne presadzovať multilateralizmus a podporovať spravodlivejší a vyváženejší medzinárodný ekonomický a obchodný poriadok,“ dodal.

