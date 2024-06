Poplatok za prístup do distribučnej sústavy pre výrobcov elektriny napokon nebude taký vysoký, ako plánoval regulačný úrad

Poplatok za prístup do distribučnej sústavy pre výrobcov elektriny, ktorý všetci volajú ako G-komponent, nakoniec nebude taký vysoký, ako pôvodne plánoval regulačný úrad.

Ako potvrdil v rozhovore pre portál SITA Energetika predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozef Holjenčík, poplatok bude v budúcom roku nakoniec na úrovni dvadsiatich percent. Pôvodne ho regulátor plánoval navýšiť na 50 %.

Trh s elektrinou

„ÚRSO bude o konečnej podobe príslušných cenových vyhlášok informovať až po definitívnom ukončení riadneho legislatívneho procesu. Musím však upozorniť, že názov G-komponent nie je správny. Je to poplatok za rezervovanú kapacitu v odovzdávacom mieste. Už teraz môžem povedať, že na rok 2025 bude vo výške 20 %,“ povedal Holjenčík.

Pripravované vyhlášky majú podľa šéfa regulačného úradu za cieľ zaviesť taký mechanizmus, aby každý účastník trhu s elektrinou a každý kto využíva sústavu platil za náklady, ktoré spôsobuje jej prevádzkovateľovi.

Výroba z obnoviteľných zdrojov

„Úrad bude prísne sledovať a strážiť, aby jedna skupina odberateľov, alebo užívateľov nedoplácala na inú. V konečnom dôsledku to povedie k spravodlivým cenám,“ dodal Holjenčík s tým, že odberatelia platia spomínanú platbu vo výške 100 % a výrobcovia elektriny z obnoviteľných zdrojov ju budú platiť len vo výške 20 %.

„Čo je jednoznačná motivácia pre prevádzkovanie a výstavbu nových zdrojov,“ podotkol Holjenčík. ÚRSO sleduje pri cenových konaniach objem prostriedkov, ktorý je uhradený za rezervovanú kapacitu. Celý tento objem peňazí sa podľa Holjenčíka používa v cenovom konaní na optimalizáciu nákladov za distribúciu.

Zlý a nekoncepčný rok

To znamená, že distribučným spoločnostiam sa tento poplatok odpočíta z výnosov, čo má za následok zníženie taríf za distribúciu pre všetkých odberateľov. „Konkrétne sumy nemôžeme oznámiť, nakoľko majú charakter obchodného tajomstva,“ doplnil Holjenčík.

Pred troma rokmi došlo k dohode ÚRSO a prevádzkovateľov OZE v rámci repoweringu o znížení doplatku (feed in tarrif) o približne 40 % a predĺženia obdobia poberania doplatku, v rámci tlmenia rastu cien počas energokrízy. Kompenzáciou za zníženie doplatkov bolo aj zníženie G-komponentu z 30 % na 15 %. Tento krok hodnotí ÚRSO pod vedením Jozefa Holjenčíka ako zlý a nekoncepčný.

„Tento krok vôbec žiadnym spôsobom neprispel k tlmeniu nárastu cien. Zdôrazňujem že žiadnym spôsobom. ÚRSO tu nie je na to, aby s niektorým z účastníkov trhu uzatváralo dohody!!!,“ zdôraznil Holjenčík.

Zelený výrobca elektriny

Najviac proti zvýšenie poplatku za prístup do distribučnej sústavy protestovala Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI). Zeleným výrobcom elektriny stále prekáža, že regulačný úrad počíta so zvýšením poplatku za prístup do siete, hoci pôvodný návrh, rast poplatku na 50 %, predbežne znížil na 20 %.

Aj to však podľa SAPI zastaví investície do výroby elektriny, najmä z obnoviteľných zdrojov energií. Spomínané zmiernenie zvýšenia aj tak podľa výrobcov zelenej elektriny citeľne ovplyvní existujúce elektrárne a v prípade obnoviteľných zdrojov energií (OZE) bude takéto navýšenie likvidačné.