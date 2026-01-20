Koniec úžasnej série LeBrona Jamesa. Hrajúca ikona sa nedostala do základnej zostavy pre Zápas hviezd NBA

V zámorskej basketbalovej NBA sa končí úžasné séria hrajúcej legendy LeBrona Jamesa. Už 41-ročný krídelník klubu Los Angeles Lakers až do vlaňajška nechýbal 21-krát v základnej zostave pre Zápas hviezd, to však už neplatí.
Nedostal sa totiž medzi desiatku hráčov, ktorí otvoria tohtoročnú exhibíciu najväčších hviezd profiligy. Akcia sa uskutoční v polovici februára v hale tímu Los Angeles Clippers.
Otváracie zostavy určovali hlasovaním fanúšikov, hráčov aj médiá. Z oboch konferencií ide o päticu basketbalistov. Na západe dostali dôveru Luka Dončič z LA Lakers, Shai Gilgeous-Alexander z družstva Oklahoma City Thunder, Stephen Curry z Golden State Warriors, Nikola Jokič z Denveru Nuggets a francúzsky talent Victor Wembanyama zo San Antonia Spurs.
Vo východnej konferencii najviac hlasov získali Giannis Antetokounmpo z Milwaukee Bucks, Jalen Brunson z New Yorku Knicks, Cade Cunningham z Detroitu Pistons, Tyrese Maxey z Philadelphie 76ers a Jaylen Brown z Bostonu Celtics.
Síce sa LeBron James nedostal do otváracej zostavy, je pravdepodobné, že na podujatí nebude chýbať. Koniec spomenutej série však signalizuje koniec významnej éry. James pre zdravotné problémy vynechal prvých 14 zápasov sezóny, po návrate na palubovky ma priemery 22,6 bodu, 5,9 doskoku a 6,9 asistencie na zápas.
Napriek tomu, že NBA zachovala tradičný výber podľa konferencií, tohtoročný Zápas hviezd prinesie isté novinky. Hlavnou atrakciou exhibičného víkendu bude miniturnaj troch minimálne osemčlenných tímov, dvoch zložených z Američanov a jedného z legionárov. Dovedna sú naplánované štyri 12-minútové stretnutia.