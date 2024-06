Majú sa domácnosti obávať budúcoročných cien energií? Staronový šéf ÚRSO sľubuje nezávislý úrad

Budúcoročné ceny energií pre slovenské domácnosti a malé firmy, ktorým reguluje ceny Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), sú zatiaľ otázne. Regulačný úrad ešte nevie povedať, či sa majú domácnosti alebo malé podniky budúcoročných cien elektriny alebo plynu obávať.

Ceny energií

„Odpoveď na túto otázku ešte nepoznáme. O vývoji cien budeme informovať až po ukončení cenových konaní (koncom jesene – poz.red.),“ povedal v rozhovore pre portál SITA Energetika predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.

Aj napriek tomu, že nateraz nie je jasné, ako budú vyzerať ceny energií od nového roka, ministerstvo hospodárstva už pripravuje prípadnú pomoc pre slovenské domácnosti. Tá však už nebude plošná, ale adresná.

Plošné energodotácie

Podľa slov ministerky hospodárstva Denisy Sakovej, vláda už nechce podporovať domácnosti, ktoré si vykurujú bazény či výrivky. „Plošné energodotácie v budúcnosti neprichádzajú do úvahy, jednak na to nemáme dostatok finančných zdrojov, jednak musíme naučiť ľudí šetriť,“ vyhlásila prednedávnom Saková s tým, že o tejto téme intenzívne rokujú s rezortami financií a práce.

Staronový predseda ÚRSO Jozef Holjenčík odmieta politický tlak pri regulácii cien energií či pri iných činnostiach úradu. Sľubuje nezávislý regulačný úrad. „Práve preto, že úrad je a zostane nezávislý, nebudem komentovať podobné vyjadrenia politikov, či lobistických skupín,“ povedal v rozhovore Holjenčík.

Nízke platy

Regulačný úrad pod jeho vedením chce v tomto roku okrem iného prijať nových zamestnancov. Problémom sú však podľa Holjenčíka nízke platy.

„Za veľmi dôležité považujem napríklad riešenie dlhodobého boľavého miesta úradu a to je nedostatok zamestnancov. Pokiaľ sem chceme dostať kvalitných ľudí, musia byť zaplatení. Väčšinou sem chodia mladí ľudia. Keď sa niečo naučia, preplatia nám ich veľkí hráči na trhu. Ak by mal úrad dostatočné finančné prostriedky na odmeňovanie, ľahšie by sa nám sem získavalo kvalitných ľudí, ktorí majú poznatky, sú takpovediac ,hotoví‘ a vedia flexibilnejšie reagovať na podnety na trhu,“ konštatoval Holjenčík.