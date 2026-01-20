Európsky parlament zrýchľuje schválenie 90-miliardovej pôžičky pre Ukrajinu

Európsky parlament (EP) urýchľuje schvaľovanie rozsiahlej finančnej pomoci pre Ukrajinu. Poslanci v utorok podporili využitie tzv. naliehavého postupu, vďaka ktorému budú už na najbližšom plenárnom zasadnutí hlasovať o podpornej pôžičke Európskej únie (EÚ) pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur.
Cieľom balíka je zabezpečiť Kyjevu dostatok prostriedkov na zvládnutie vojnového tlaku aj v nasledujúcich rokoch. Navrhovaný úver má byť financovaný prostredníctvom spoločných pôžičiek EÚ na kapitálových trhoch a krytý takzvaným manévrovacím priestorom rozpočtu Únie. Peniaze majú smerovať na vojenskú pomoc, všeobecnú rozpočtovú podporu štátu a posilnenie ukrajinského obranného priemyslu.
Rozhodnutie padlo v decembri
O poskytnutí tejto podpory rozhodla Európska rada už v decembri. Lídri členských štátov sa zhodli, že Ukrajina dostane v rokoch 2026 a 2027 rozhodujúcu pomoc v celkovej výške 90 miliárd eur, čím EÚ opätovne potvrdila svoj politický aj finančný záväzok stáť pri Kyjeve. Približne 60 miliárd eur má ísť na vojenské účely, zvyšných 30 miliárd eur na udržanie chodu štátu a základných verejných služieb.
Únia zároveň počíta s tým, že na splácanie úveru bude môcť v súlade s medzinárodným právom využiť ruské aktíva zmrazené na jej území. Keďže sa nepodarilo dosiahnuť jednomyseľnú dohodu všetkých členských štátov, balík sa realizuje prostredníctvom mechanizmu posilnenej spolupráce, do ktorého sa zapojí väčšina krajín EÚ.
Investícia do budúcnosti
Podporná pôžička nadväzuje na širší rámec pomoci, ktorý Únia spustila už skôr. Na roky 2024 až 2027 zaviedla osobitný nástroj v objeme do 50 miliárd eur, určený na obnovu, rekonštrukciu a modernizáciu Ukrajiny.
Brusel tým zdôrazňuje, že pomoc Kyjevu nemá byť len reakciou na vojnu, ale aj investíciou do budúcej stability krajiny a jej postupnej integrácie do Európskej únie.
Európsky parlament zároveň zrýchľuje aj schvaľovanie sprievodných legislatívnych návrhov. O jednom z nich, ktorý má umožniť formálne spustenie posilnenej spolupráce medzi členskými štátmi, budú poslanci hlasovať v stredu 21. januára.