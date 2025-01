Éra lacného ruského plynu v Európskej únii sa zastavením toku cez Ukrajinu skončila

Ukrajina na Nový rok ráno zastavila tranzit ruského plynu. Jej prepravná sústava plynu momentálne funguje v netranzitnom režime. Referuje o tom web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na ukrajinského prevádzkovateľa prepravnej sústavy plynu.

„Dňa 1. januára 2025 vypršala platnosť dohody o spolupráci medzi ukrajinským prevádzkovateľom prepravnej sústavy plynu a Gazpromom z 30. decembra 2019. Preprava zemného plynu zo vstupného bodu Sudža na východnej hranici Ukrajiny do výstupných bodov na západnej a južnej hranici sa zastavil,“ uviedol ukrajinský prevádzkovateľ prepravnej sústavy plynu na svojom Facebooku.

Dovoz ruského plynu klesal

Spoločnosť dodala, že medzinárodní partneri boli o ukončení tranzitu ruského plynu informovaní v súlade so stanoveným postupom.

„Ukrajinský prevádzkovateľ prepravnej sústavy plynu vopred pripravil infraštruktúru tak, aby fungovala v režime nulového tranzitu a zabezpečila spoľahlivé dodávky plynu ukrajinským spotrebiteľom. Tím spoločnosti je pripravený pracovať v nových podmienkach,“ povedal generálny riaditeľ operátora Dmytro Lypa.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už skôr povedal, že jeho krajina nedovolí Rusku „zarobiť ďalšie miliardy na ukrajinskej krvi“ a dal Európskej únii rok na prípravu. Ruský plyn predstavoval v roku 2023 menej ako 10 % dovozu plynu do EÚ. V roku 2021 to bolo 40 %.

Rusi môžu používať TurkStream

Európska komisia uviedla, že plynový systém kontinentu je „odolný a flexibilný“ a že má dostatočnú kapacitu na to, aby sa vyrovnal s ukončením tranzitu cez Ukrajinu. Rusko môže stále posielať plyn do Maďarska, ako aj Turecka a Srbska cez plynovod TurkStream cez Čierne more.

Zastavenie toku cez Ukrajinu znamená koniec éry lacného ruského plynu v EÚ. Najviac postihnutou krajinou bude Slovensko, zatiaľ čo Európska komisia tvrdí, že dopad bude obmedzený vďaka starostlivému plánovaniu a alternatívnym dodávkam. Strategický a symbolický dosah pre celú Európu je však obrovský.