Energopomoc sa už stala premiérskou témou, všetci ostatní zatiaľ viac menej mlčia

Plánovaná energopomoc na budúci rok je stále ako Columbova žena. Každý o nej hovorí, ale skoro nikto ju ešte nevidel. Stále nevieme, že koľko miliónov eur pôjde v budúcom roku na dotácie na drahé energie pre slovenské domácnosti. Nevieme ani ako bude pomoc vyzerať. Či bude adresná, alebo pôjde o helikoptérové peniaze.

Nateraz je iba isté, že desiatky až stovky miliónov eur z našej spoločnej kasy pôjde na boj s cenami energií, a že téma energopomoci sa stala premiérskou témou a ostatní ministri sa k nej veľmi vyjadrovať nechcú.

Veľká diskusia

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš v relácii rádia Expres Braňo Závodský Naživo prezradil, že prebieha veľká diskusia, ako čo najviac navýšiť energopomoc.

„Teší ma jedna vec, že napriek tej ťažkej konsolidácii verejných financií sa ochránili všetky sociálne opatrenia. Čo sa týka tej energopomoci, tak na úvod to nevyzeralo veľmi dobre, ale napokon je veľká diskusia o tom, ako čo najviac navýšiť tú energopomoc. Samozrejme išli sme od začiatku s tou adresnosťou. Ale je pripustený aj iný typ pomoci. Nerád by som o tom vopred hovoril, kým to nie je dohodnuté. Ja som veľmi rád, že tá energopomoc príde v patričnom rozsahu. Som presvedčený, že keďže je to už premiérska téma, tak to aj tak bude,“ povedal Tomáš.

Fico nebude súhlasiť so zdražovaním energií

Premiér Robert Fico už dal veľmi jasno najavo, že nebude súhlasiť s extrémnym zdražovaním energií pre domácnosti.

„Snáď nikto odo mňa neočakáva, že budem súhlasiť s tým, aby plyn išiel hore o 25 %. Alebo, aby išlo teplo hore. Na to tiež sa musíme pripraviť, hľadáme teraz rôzne zdroje. Rokovali sme o tom na úrovni Európskej komisie,“ povedal v nedeľu (20.októbra) v televízii TA3 v relácii V politike Robert Fico. Vláda by mala podľa neho predstaviť energopomoc v najbližších dňoch, má už za sebou aj rokovania o tejto pomoci s Európskou komisiou.

Vládny kabinet Roberta Fica v súčasnosti čaká na cenové výmery, ktoré má schváliť Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Ten plánuje prezradiť ním schválené ceny energií začiatkom decembra.

„Vedieme veľmi tvrdé rokovania na všetkých úrovniach, pretože ja sa domnievam, že by bolo veľmi nesprávne sa na to len tak pozerať a nerobiť nič,“ dodal Fico.

Rokovania o energopomoci

Ministerstvo hospodárstva stále deklaruje, že o energopomoci rokuje so všetkými kompetentnými. Celý rok sa snaží nastaviť aj adresnú pomoc s drahými energiami. S nastavením adresnej energopomoci to však nie je také jednoduché, ako sa zvykne vykrikovať na tlačových konferenciách.

Ďalší minister hospodárstva sa trápi s tým, aby našiel naozaj spravodlivý kľúč, vďaka ktorému by sa k dotáciám na drahé energie dostali len rodiny, ktoré to naozaj potrebujú. Vykrikovať na verejnosti populistické heslá, že plošné dotácie sú zlé a „oligarchom“ vykurujúcim bazény nič nedáme, totiž pri spravodlivom nastavení adresnej pomoci nestačí.

Nastavenie adresnej pomoci

Ani samotní dodávatelia energií sa neodvážia ukázať prstom na domácnosť, že táto vďaka svojej vysokej spotrebe elektriny vykuruje bazén a nezaslúži si tak energopomoc. Viacerým bývalým ministrom hospodárstva sa spravodlivý spôsob adresnej energopomoci nájsť nepodarilo.

Problém má evidentne aj súčasná ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD). Tá síce už skoro rok hovorí o potrebe nastavenia adresnej pomoci, zatiaľ ju však nedokázala predstaviť. Koniec roka sa však nezadržateľne blíži a adresná pomoc na drahé energie, ktorá by mala platiť v novom roku, ešte svetlo sveta neuzrela.

Nedočkavá je aj opozícia

Nedočkavá je aj naša parlamentná opozícia. Strana Sloboda a Solidarita (SaS) považuje za nevyhnutné, aby ministerka hospodárstva Denisa Saková bezodkladne informovala o energetickej pomoci pre domácnosti. Aj z toho dôvodu spolu s opozičnými poslancami zvoláva mimoriadne rokovanie parlamentného hospodárskeho výboru, na ktorý bude prizvaná aj ministerka Saková.

„Ani dva mesiace pred koncom roka 2024 nemáme informácie, ako bude vyzerať energopomoc pre domácnosti na Slovensku. Nevedia to nielen občania, ale ani poslanci hospodárskeho výboru. Na jeseň minulého roku sme pritom ministerku hospodárstva vyzývali, aby pomoc s energiami bola adresná už v tomto roku. Bohužiaľ, za pravdu nám dala až na jar, kedy potvrdila, že s adresnou pomocou rátajú až v roku 2025. Dodnes však nepoznáme žiadnu konkrétnu schému. Hrozí tak, že budúci rok nebude žiadna pomoc, respektíve bude malá a neadresná,“ uviedol poslanec NR SR za SaS Karol Galek.

Regulátor nechce zverejňovať žiadne čísla

Pred definitívnym ukončením cenových konaní nechce regulátor zverejňovať ani komentovať žiadne čísla o náraste cien energií. Predseda ÚRSO Jozef Holjenčík nejaké čísla v médiách už prezradil, s ktorými sa však pred zverejnením, ako bude vyzerať energopomoc, nedá pracovať. Taktiež do koncových cien energií vstupuje veľa premenných, ktoré taktiež musí schváliť regulačný úrad, a to sa deje v tomto čase.

Koncom augusta v rozhovore pre portál SITA Energetika šéf regulačného úradu prezradil, že elektrina a teplo pre domácnosti zostanú aj na budúci rok zhruba na úrovni roka 2024 a plyn asi pôjde mierne hore. A to aj bez obrovských dotácií zo strany štátu, ako tomu bolo v minulých rokoch.

Koľko prostriedkov by malo smerovať na boj s drahými energiami ako je vyššie spomínané zatiaľ nie je jasné. Hovorí sa o 200 až 400 miliónoch eur. Na zmiernenie vplyvu vysokých cien energií pritom predchádzajúce vlády už vyčlenili spolu 5 miliárd eur, v roku 2022 zhruba 1,5 miliardy eur a v minulom roku 3,5 miliardy eur. Súčasná vláda na tento rok pripravila na energodotácie 1,25 miliardy eur. Je pravdou, že nie všetky prostriedky sa aj v jednotlivých rokoch vyčerpali.