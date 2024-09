Ceny plynu a tepla pôjdu v budúcom roku nahor, niektoré domácnosti si priplatia aj stovky eur

Domácnosti sa budú musieť pripraviť v budúcom roku na nárast cien zemného plynu a tepla. Potvrdila to samotná ministerka hospodárstva Denisa Saková.

„Ceny oproti kompenzovaným cenám z minulého roka budú určite vyššie, čo sa týka plynu aj tepla,“ povedala pred rokovaním vlády Saková.

Vývoj na európskych trhoch

Ministerka nechcela konkretizovať, o koľko by sa ceny plynu a tepla mohli zvýšiť. „Výsledok približne tušíme, ale samozrejme ešte cenníky nie sú vonku. Je to teraz momentálne na ÚRSO, ktorý vydá cenníky. Predpokladám, že v priebehu novembra, a budeme vedieť presné čísla,“ konštatovala Saková.

Podľa vývoja na európskych trhoch s elektrinou a plynom analytik 365.bank Tomáš Boháček prednedávnom odhadol, že ceny elektriny pre domácnosti by mohli v budúcom roku stúpnuť o približne 4 %, pri zemnom plyne je to na úrovni približne 25 %. Tieto odhady však podľa neho nezohľadňujú ešte marže distribučných spoločností a prípadné vládne garancie.

Konkrétne čísla

Ceny elektriny a tepla by sa pre domácnosti nemali podľa predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozefa Holjenčíka meniť. Ceny plynu však zrejme porastú. Konkrétnosti však šéf regulačného úradu nechcel prezradiť, finálne rozhodnutie o budúcoročných cenách energií sa očakáva koncom roka.

„Ako iste viete, my nikdy pred finálnym ukončením cenových konaní nezverejňujeme ani nekomentujeme žiadne konkrétne čísla. Môžem však vo všeobecnosti prezradiť, že v tejto chvíli to vyzerá tak, že elektrina a teplo pre domácnosti zostanú aj na budúci rok zhruba na úrovni roka 2024 a plyn asi pôjde mierne hore. A to celé, zdôrazňujem, bez tých obrovských dotácií zo strany štátu, ako tomu bolo v minulých rokoch. Musíme si uvedomiť realitu, a nemôžeme sa tváriť, že keď rastie cena primárnych palív a zdrojov, keď rastú mzdy, cena potravín a podobne, tak sa tieto skutočnosti nepremietnu do cien energií,“ uviedol koncom augusta v rozhovore pre portál SITA Energetika Holjenčík s tým, že úrad je tu na to, aby strážil okrem iného aj primeranosť premietania sa týchto skutočností do koncových cien energií.

Naposledy však bol už predseda regulačného úradu konkrétnejší. V televízii TA3 v utorok (24.9.) prezradil viac. Podľa neho, domácnosť, ktorá varí zemným plynom si v budúcom roku v priemere priplatí za plyn 14,20 eura, za celý rok.

Domácnosť, ktorá plynom varí aj zohrieva teplú vodu príde v rodinnom rozpočte o 221 eur. Domácnosť, ktorá plynom aj vykuruje zaplatí v budúcom roku za plyn o 450 eur viac. Všetko ide o priemerné ceny a priemerné rodiny, konečné čísla však budú známe až po jesenných cenových konaniach.

Energopomoc by mala byť adresná

Na boj s drahými energiami by malo ísť v budúcom roku približne 100 miliónov eur. Povedal to v relácii STVR O päť minút dvanásť minister financií Ladislav Kamenický.

Na zmiernenie vplyvu vysokých cien energií pritom predchádzajúce vlády vyčlenili spolu 5 miliárd eur, v roku 2022 zhruba 1,5 miliardy eur a v minulom roku 3,5 miliardy eur. Súčasná vláda na tento rok pripravila na energodotácie 1,25 miliardy eur. Je pravdou, že nie všetky prostriedky sa aj v jednotlivých rokoch vyčerpali.

Aj podľa ministra Kamenického, by sa energopomoc mala týkať už len tých najchudobnejších, pomoc by mala byť adresná.

„Tento rok už energopomoc nemala byť, ale my stále pracujeme na energopomoci pre tých najzraniteľnejších. Bavíme sa o sume niekde okolo 100 miliónov eur. Ministerka Saková na tom pracuje, my s ňou spolupracujeme. Uvidíme ako to bude cielené, či to bude formou nejakých energošekov, alebo niečo iného, to už necháme na pani ministerku,“ konštatoval minister Kamenický.