Na boj s drahými energiami dá štát zhruba 100 miliónov eur. Pre koho bude určená energopomoc?

Na boj s drahými energiami by malo ísť v budúcom roku približne 100 miliónov eur. Povedal to v relácii STVR O päť minút dvanásť minister financií Ladislav Kamenický.

Na zmiernenie vplyvu vysokých cien energií pritom predchádzajúce vlády vyčlenili spolu 5 miliárd eur, v roku 2022 zhruba 1,5 miliardy eur a v minulom roku 3,5 miliardy eur. Súčasná vláda na tento rok pripravila na energodotácie 1,25 miliardy eur. Je pravdou, že nie všetky prostriedky sa aj v jednotlivých rokoch vyčerpali.

Aj podľa ministra Kamenického, by sa energopomoc mala týkať už len tých najchudobnejších, pomoc by mala byť adresná. „Tento rok už energopomoc nemala byť, ale my stále pracujeme na energopomoci pre tých najzraniteľnejších. Bavíme sa o sume niekde okolo 100 miliónov eur. Ministerka Saková na tom pracuje, my s ňou spolupracujeme. Uvidíme ako to bude cielené, či to bude formou nejakých energošekov, alebo niečo iného, to už necháme na pani ministerku,“ povedal minister Kamenický.

Ministerka hospodárstva Denisa Saková nezvláda otázku energopomoci. Myslí si to predseda SNS Andrej Danko. „Energopomoc nezvládla z hľadiska systémového nastavenia ministerka Saková. Je tam nastavená miliarda. Zdedila to, aby som k nej spravodlivý,“ povedal v relácii V politike v TA3 Danko. Ten je presvedčený, že v energopomoci sa musí urobiť poriadok, a to aj s oligarchami.