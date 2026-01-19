Talianka Brignoneová stále nevie, či sa vo februári predstaví na domácich ZOH

Talianska reprezentantka v zjazdovom lyžovaní Federica Brignoneová stále nevie, či sa vo februári predstaví v domácom prostredí na zimných olympijských hrách. V utorok totiž plánuje návrat na súťažné svahy po vážnom zranení z jari 2025.
Tridsaťpäťročná Milánčanka sa predstaví v obrovskom slalome v Kronplatzi, ZOH sa pritom začnú už o necelé tri týždne.
Jej účasť bola neistá od okamihu, keď sa zranila pri tréningu len krátko po oslave zisku veľkého krištáľového glóbusu za celkové prvenstvo v hodnotení SP za ročníka 2024/2025.
„Nemyslím si, že by akýkoľvek športovec mohol povedať, že bude na olympiáde, kým nevytiahne lyže, hlavne v našom športe. Bolo by to takmer hriech. Nevie sa to. Môže sa stať čokoľvek a nikdy nevieš, čo príde. Momentálne ešte neviem,“ povedala Brignoneová, ktorá bude jednou z vlajkonosičiek domáceho Talianska na počas otváracieho ceremoniálu podujatia.
Uviedla tiež, že utorňajšie preteky budú testom jej pripravenosti a schopnosti súťažiť, pričom stále pociťuje bolesť v ľavej nohe. „Od zranenia som nemala jediný deň bez bolesti, aj pri bežných činnostiach. Počas lyžovania cítim bolesť v oblasti holennej kosti, v polovici holennej kosti, ďalej na lýtku a kolene, jednoducho všade. Niektoré dni je to viac, niektoré menej a sú dni, keď neviem ani lyžovať,“ prezradila.
Dodala, že na utorok si nestanovuje žiadne výsledkové ciele. „Vraciam sa do súťaže po dlhej dobe a po mnohých udalostiach. Mať ciele ohľadom výkonu mi pomáha zostať pokojná. Je to pre mňa veľký úspech, že som si vôbec znova nasadila lyže. Keď som sa zranila minulý rok, nebola som si istá, či ich ešte niekedy vytiahnem na súťaž alebo tréning, takže môžem povedať, že som už vyhrala,“ uzavrela.
Súťaž žien v alpskom lyžovaní sa pod piatimi kruhmi uskutočnia v Cortine D’Ampezzo. Začnú sa 8. februára zjazdom a skončia o 10 dní neskôr slalomom. Práve v najtočivejšej disciplíne bude zlato obhajovať Slovenka Petra Vlhová.