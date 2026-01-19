Šéfka srbskej energetiky potvrdila, že Rusi predajú svoje akcie v štátnej energetickej spoločnosti NIS

Väčšinoví ruskí akcionári v štátnej srbskej petrochemickej spoločnosti NIS súhlasili s predajom svojho podielu maďarskému energetickému koncernu MOL, oznámila v pondelok srbská ministerka energetiky Dubravka Djedovićová Handanovićová.
„MOL a Gazprom Nefť sa dohodli na základných ustanoveniach budúcej kúpno-predajnej zmluvy,“ uviedla ministerka vo videovyhlásení s tým, že samotná zmluva sa ešte musí dopracovať. Zároveň potvrdila, že do rokovaní o možnom vstupe do transakcie je zapojená aj spoločnosť Abu Dhabi National Oil Company so sídlom v Spojených arabských emirátoch.
Dočasná výnimka
Srbská energetická spoločnosť NIS, v ktorej väčšinu akcií vlastní cez svoje dcérske spoločnosti ruský ropný a plynárenský gigant Gazprom, musela v decembri v dôsledku amerických energetických sankcií voči Moskve zastaviť prevádzku jedinej srbskej rafinérie v Pančeve. K obnoveniu jej prevádzky došlo len v nedeľu na základe dočasnej výnimky udelenej Spojenými štátmi.
Srbsko v nedeľu obnovilo prevádzku svojej jedinej ropnej rafinérie v Pančeve
Srbsko predalo väčšinový podiel v NIS ruskému Gazpromu v roku 2008 za 400 miliónov eur, pričom ruská strana odvtedy investovala do firmy niekoľko miliárd eur. V súčasnosti v spoločnosti vlastní 45-percentný podiel jej dcérska spoločnosti Gazprom Nefť, ktorá je terčom amerických sankcií.
Belehrad chce väčšiu kontrolu
Srbská ministerka dodala, že Belehrad tiež vyrokoval zvýšenie svojho menšinového podielu, ktorý by mohol stúpnuť približne na 35 percent, s cieľom získať kontrolu, ktorá mu „zabezpečí väčšie rozhodovacie právomoci“.
Rovnako potvrdila, že MOL sa zaviazal pokračovať v prevádzke rafinérie v Pančeve napriek skorším obavám, že by ju po uzavretí dohody mohol odstaviť.