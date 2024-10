Ficova vláda bude znova kompenzovať drahé energie, s regulačným úradom chystajú ešte tvrdý boj (video)

Domácnosti môžu počítať s kompenzáciami na drahé energie aj v budúcom roku. Prisľúbil to premiér Robert Fico. Koľko prostriedkov nakoniec chce jeho vládny kabinet na dotácie na energie vyčleniť, zatiaľ predseda vlády nekonkretizoval.

Povedal však, že nepôjde o malú sumu. Taktiež neprezradil, či bude pomoc s energiami adresná alebo plošná. Jeho vládny kabinet sa však ešte chystá na tvrdý boj s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

„Sme pripravení to kompenzovať (drahé energie-poz.red.). Budeme kompenzovať v sume, ktorá je pomerne veľká a chceme urobiť všetko preto, aby akékoľvek negatívne dôsledky konsolidácie verejných financií neboli ešte zvyšované tým, že ľudia budú viac platiť za teplo, plyn alebo elektrinu,“ povedal Fico s tým, že nechcel prezradiť akou sumou budú drahé energie od štátu dotované.

„Ja presne viem koľko to je, ale nemôžem to teraz ešte povedať. Ešte zvedieme tvrdý súboj s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a v krátkom čase vám to oznámime,“ konštatoval Fico.