Naď otvorene, či sa plánuje zúčastniť výcviku do Národných obranných síl: Nemám s tým problém, ale len za tejto dôležitej podmienky! - VIDEO

Líder Demokratov a exminister obrany Jaroslav Naď zhodnotil pôsobenie Roberta Kaliňáka (Smer-SD) na ministerstve obrany. Tvrdí, že Kaliňák umožňuje tunelovanie slovenskej ekonomiky tým, že nepredáva muníciu priamo zo Slovenska na Ukrajinu, ale cez sprostredovateľské firmy, ktoré na tom zarábajú.
„Toto je vážny problém, ktorý sa ukáže veľmi skoro, keď sa na to začnú pozerať zodpovedné orgány, o koľko stoviek miliónov eur prišla Slovenská republika kvôli takému konaniu a pod drobnohľadom Roberta Kaliňáka, lebo on ako minister obrany a vláda Roberta Fica vydáva vývozné licencie na každý jeden kus munície,“ povedal Naď v rozhovore pre SITA.
„Keď Robert Kaliňák povie, že munícia od nás nejde na Ukrajinu, však tá ide predsa do Poľska, Českej republiky alebo Nemecka, že my nevieme, kde ona skončí; tak potom klame. Vo vývozných licenciách je konečné miesto, kam tá munícia putuje. Aj keď je cez Českú republiku, tak ten Robert Kaliňák, keď to podpisuje, vie, že tá munícia skončí na Ukrajine,“ vysvetľoval Naď.
Predražená výstavba nemocnice v Prešove
Naď tvrdí, že Kaliňák na ministerstve obrany len dokončuje zásadné modernizačné projekty, ktoré sa začali za jeho pôsobenia ako ministra obrany. Spomenul najmä pásovú techniku CV90, ktorá príde tento rok, ďalej vozidlá Patria, radary, ako aj 160 kusov supermoderných viacúčelových vozidiel Oshkosh, ktoré sme dostali darom zo Spojených štátov amerických v hodnote 180 miliónov eur a ktorý grant sa mal vybaviť za Naďovho pôsobenia.
„Čo urobil Kaliňák je to, že nakúpil 40-ročné vrtuľníky, ktoré od neho nikto nepýtal, opäť od tej istej zbrojárskej firmy, jemu blízkej z Ameriky, uzemnené, nefunkčné, ktoré budú stať okolo 400 miliónov eur. Nikto ich nechcel, Kaliňák ich nakúpil,“ hovorí Naď s tým, že Kaliňák nakúpil veľmi netransparentne a veľmi nevýhodne pre Slovensko aj nákladné autá.
Líder Demokratov zároveň kritizoval aj výstavbu nemocnice v Prešove, ktorá je podľa jeho slov mega predražená. „To bude mať určite trestnoprávne vyvrcholenie, lebo tam počúvam o takých príbehoch, že až sa mi nechce veriť, ale to sa ukáže v budúcnosti,“ ohlásil Naď. Spomenul napríklad výrazne vyššie odhady betónu, z ktorého vraj bolo viac vyfakturovaného než sa tam reálne použilo. Za extrémne predraženú považuje politik aj rekonštrukciu bratislavskej „Kukurice“, ktoré označil za dubajské šejkovské sídlo.
Projekt Národných obranných síl
Exministra sme sa pýtali aj na projekt Národných obranných síl, ktoré rozbehla vláda minulý rok. „No v prvom rade, to je projekt, ktorý bol na kompletku pripravený za môjho pôsobenia ako ministra obrany, len sa to volalo aktívne zálohy. Dal som ten materiál do rokovania parlamentu, vládou to prešlo bez problémov, išlo to do parlamentu a v parlamente hlasovali proti Smer a Hlas. A zrazu vidím, že Kaliňák príde s tým istým návrhom zákona, len to premenovali z aktívnych záloh na Národné obranné sily ako keby naši vojaci neboli národní. Všade vo svete sa to volá aktívne zálohy,“ ozrejmil Naď.
„Zrazu ten Pellegrini, ktorý bol v parlamente proti tomu, aby to bolo schválené, tak tam bol vo výcviku. Ten Kaliňák zo Smeru, ktorý bol proti, bol vo výcviku. Potom tam mali nejakých vĺčikov z mladých sociálnych demokratov. No do toho samozrejme zaplatených ľudí ako Attila Végh a podobní, ktorí akože išli tomu urobiť reklamu. Na konci dňa tomu urobili reklamu, ale zlú. Nech sa na mňa nikto nehnevá, ale takto spolitizovať aktívne zálohy to bolo nechutné,“ skonštatoval líder Demokratov.
Naď zároveň dodal, že principiálne aktívne zálohy podporuje a je to dobrá vec, ktorá je potrebná najmä pre krízové situácie a je dobré, že sa to spustilo. Zaujímalo nás preto, či po poslancoch Progresívneho Slovenska sa výcviku v Národných obranných silách zúčastnia aj Demokrati.
„Odo mňa ste počuli aj dnes aj v minulosti, že ja podporujem projekt aktívnych záloh, lebo je to dôležité pre bezpečnosť Slovenska. To, že tam boli niektorí členovia Progresívneho Slovenska je fajn, ok, rozhodli sa takýmto spôsobom tam ísť,“ podotkol ďalej.
„Sám uvažujem o tom, že by som sa tam prihlásil, poviem úprimne až vtedy, keď to bude menej politicky pod drobnohľadom. Ja si na tom nepotrebujem nejakým spôsobom prihrievať polievočku. Samozrejme, bol by som rád, keby sa čo najviac ľudí do toho prihlásilo a nevylučujem, že aj od nás. Rozprávali sme sa s kolegami v strane, že o to záujem majú, ale asi vtedy, keď to už bude viac profesionálne a menej politické,“ uzavrel Naď.
Zmena rokovacieho poriadku
Podľa slov exministra obrany to, čo sme v Národnej rade rade videli na decembrovej schôdzi bolo nechutné a pripomínalo skôr najhoršie krajiny sveta – banánové republiky, ako normálnu demokraciu.
„Na jednej strane sme videli likvidáciu spravodlivosti od strany Smer a Hlas a SNS, samoamnestie Gašpara a podobných, čo vyvoláva to napätie aj v parlamente. Na druhej strane sme tam videli bitky zo strany jednak koaličných poslancov (zo strany Hlas to bol pán poslanec Vlček), a na druhej strane Jozef Pročko z Hnutia Slovensko, ktorí sa tam naťahovali a škrtili a nadávali si a na druhý deň si dajú spoločnú tlačovú konferenciu, kde ešte ukazujú ľuďom ako sa škrtia navzájom, že ako to robili. Viete, to im príde ako naozaj materská škola šuviks. Tak snáď toto by už nemuselo reprezentovať Slovensku republiku ani na jednej, ani na druhej strane,“ skonštatoval Naď.
Politik by preto podporil zmenu rokovacieho poriadku, respektíve aj povinné testy na alkohol pre poslancov. „Ja si neviem predstaviť to, že tam chodia opití poslanci. A chodia tam opití. Úprimne poviem, že aj tí, ktorí dnes najviac kričia proti tomu, aby sa tam nepilo, tak si pamätám, že nemali problém sa tam celkom slušne opíjať v minulosti. Takže asi by bolo dobré, keby sa urobilo nejaké zásadné opatrenie,“ hovorí Naď s tým, že keď poslanec nafúka, po novom by mohol prísť o mzdu. A ak sa takéto prípady budú opakovať, daný poslanec by mohol prísť dokonca aj o mandát.