Čaká cenovú reguláciu v teplárenstve zmena? ÚRSO zvažuje zavedenie fixnej a variabilnej zložky

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pri pripravovanej novej regulačnej politike zváži inšpiráciu z oblasti vodárenstva pre cenovú reguláciu v teplárenstve. ÚRSO považuje za dôležité jasne oddeliť fixnú a variabilnú zložku ceny tepla, čo sa vo vodnom hospodárstve už dlhodobo osvedčilo.

Predseda ÚRSO Jozef Holjenčík zdôraznil, že fixná zložka ceny tepla by mala zahrňovať len skutočne fixné náklady, ktoré sa počas roka nemenia, ako sú najmä osobné náklady, primeraný zisk a ďalšie stabilné alebo limitované položky. Variabilná zložka ceny by zase mala odrážať náklady, ktoré sa počas roka môžu meniť, napríklad náklady na nákup komodít, opravy, údržbu a ďalšie prevádzkové položky s kolísavou hodnotou.

Tento model by zjednodušil proces vyúčtovania pre regulované subjekty v teplárenstve, pretože na konci roka by prepočítaná bola iba variabilná časť ceny, zatiaľ čo fixná časť by zostala stabilná. Podľa Holjenčíka by tento prístup zvýšil transparentnosť, znížil administratívnu záťaž, zlepšil predvídateľnosť cien pre odberateľov tepla a znížil chybovosť pri ich vyúčtovaní. ÚRSO plánuje pokračovať v odbornej diskusii o tejto téme so zástupcami sektora aj odbornej verejnosti.

