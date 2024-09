Azerbajdžan môže odvrátiť plynovú krízu. Chce prevziať úlohu sprostredkovateľa pri tranzite cez Ukrajinu do Európy 

Azerbajdžan sa snaží prevziať úlohu sprostredkovateľa pri tranzite plynu cez Ukrajinu do Európy po decembrovom vypršaní platnosti dohody medzi Ruskom a Ukrajinou, aby sa predišlo paralýze distribúcie plynu na kontinente. Ako referuje web Montel News, v piatok to povedal azerbajdžanský prezident Ilham Alijev.

„Oslovili nás Rusko, Ukrajina a európske inštitúcie, aby sme uľahčili pokračovanie tranzitu plynu cez Ukrajinu,“ povedal Alijev na výročnom samite Ambrosetti v talianskom Cernobbiu.

Alijeva vláda rokuje s tromi európskymi krajinami

„Chceme len podporiť tieto krajiny a tiež Ukrajinu, pretože ak sa zastaví tranzit cez Ukrajinu, distribučný systém plynu bude úplne paralyzovaný. Ak sa tento tranzit zastaví podľa plánu v decembri, niekoľko krajín (EÚ) bude čeliť vážnym ťažkostiam s fyzickým prístupom k zemnému plynu.“

Alijev však podotkol, že zostáva optimista, pokiaľ ide o vyriešenie tejto otázky. Zatiaľ však nechcel zachádzať do podrobností. Pokiaľ ide o dodávky azerbajdžanského plynu do Európy, Alijev povedal, že jeho vláda rokuje s tromi európskymi krajinami o zvýšení vývozu do nich.

„Plynovod začína v Azerbajdžane a končí v Taliansku a na svojej ceste prechádza mnohými krajinami s rozšíreniami a prepojeniami v mnohých oblastiach,“ povedal Alijev.

Ďalšie prerušenie môže viesť viesť k cenovým skokom

Taliansky priemysel nedávno varoval, že ďalšie prerušenie zostávajúcich ruských tokov by mohlo ovplyvniť bezpečnosť dodávok a viesť k cenovým skokom. Hoci značná časť tokov ruského plynu do EÚ bola zastavená po vypuknutí vojny na Ukrajine, niektoré krajiny, ako napríklad Taliansko, Rakúsko a Slovensko stále dostávajú ruský plyn v rámci ruskej tranzitnej dohody s Ukrajinou, ktorá platí do konca tohto roka.

Energetický expert a niekdajší šéf ukrajinskej plynárenskej prenosovej sústavy Serhij Makogon však tvrdí, že zastavenie tranzitu plynu cez Ukrajinu nebude pre EÚ významné, nakoľko ukrajinský tranzit predstavuje len 4 % z celkového dovozu plynu do EÚ.