Zníženie tokov ruského plynu do Talianska by spôsobilo problémy miestnemu priemyslu, pre Rakúsko a Slovensko by to bola katastrofa

Talianska plynárenská asociácia Gas Intensive tvrdí, že možné zastavenie tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu by mohlo viesť k zvýšeniu cien plynu a prerušeniam dodávok, čo by mohlo destabilizovať nielen taliansky priemyselný sektor, ale znamenalo by to tiež „katastrofu“ pre krajiny ako Rakúsko alebo Slovensko. Organizácia Gas Intensive to uviedla pre web Montel News.

„S veľkým znepokojením sledujeme potenciálne zastavenie (dodávok plynu), pričom rešpektujeme rozhodnutia Európskej únie a talianskej vlády,“ povedal prezident Gas Intensive Aldo Chiarini a zdôraznil, že taliansky priemysel potrebuje dostávať plyn za „spravodlivé a rozumné ceny“.

Plynová kríza sa neskončila

Ak by k prerušeniu tokov došlo skôr, ako sa plánovalo, ceny plynu by sa mohli zvýšiť o 10 až 15 %, tvrdia analytici Montel News, kým Walter Boltz, bývalý šéf rakúskeho regulátora E-Control predpovedá nárast cien plynu až o 20 %.

„Keď je nedostatok (plynu), viete, kde to začína, ale nemôžete predpovedať, kde to skončí,“ povedal Chiarini s odkazom na skutočnosť, že je ťažké predvídať dôsledky nedostatku. Pripomenul tiež slová šéfa generálneho riaditeľa talianskeho energetického giganta Eni Claudia Descalziho, ktorý nedávno varoval, že „plynová kríza sa neskončila“.

Podľa údajov talianskeho ministerstva energetiky taliansky dovoz zo vstupného bodu Tarvisio, kam prúdi ruský plyn cez plynovod Trans Austria, vzrástol v prvej polovici roku 2024 o 25 % na viac ako 2,7 miliardy metrov kubických v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2023. Od marca 2024 dovoz z Ruska neustále rastie. Toky ruského plynu v 1. polroku 2024 predstavovali takmer 9 % talianskeho dopytu, oproti 6,5 % v 1. polroku 2023.

Pre Taliansko problémy, pre Rakúsko a Slovensko katastrofa

Analytici sa domnievajú, že situácia s dodávkami v Taliansku nebude ohrozená, no priemyselné podniky sa obávajú možného nárastu cien a neplánovaných udalostí. Gas Intensive však upozorňuje, že kým zníženie tokov do Talianska by spôsobilo problémy miestnemu priemyslu, pre Rakúsko a Slovensko by to bola „katastrofa“.

Ak by bol ruský plyn nahradený dodávkami z Azerbajdžanu, naďalej cez Ukrajinu, bolo by to podľa talianskych priemyselníkov ideálne riešenie.

„Boli by sme veľmi spokojní s touto možnosťou, ktorej podporu vyjadril aj samotný ukrajinský prezident Zelenskyj,“ povedal Chiarini. Niektorí oponenti však nesúhlasia a argumentujú, že plyn z Azerbajdžanu by bol de facto ruský plyn, akurát pod „azerbajdžanskou vlajkou“.