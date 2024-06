Železničná doprava v okolí Trebišova je obmedzená, výluky sa týkajú viacerých vlakov

Železničná osobná doprava v okolí Trebišova je obmedzená pre plánované výlukové práce. Cestujúci majú k dispozícii náhradnú autobusovú dopravu, ktorú za vlaky zaviedla Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK).

Zároveň upozornila na predpokladané meškanie vlakov dotknutých obmedzeniami v trvaní približne 15 minút. Vo štvrtok na úseku Trebišov – Úpor a v piatok na úseku Úpor – Michaľany od rána počas zhruba štyroch hodín nepremáva desať osobných vlakov.

Vo štvrtok sa to týka spojov s odchodmi z Úpora smerom na Trebišov každú hodinu od 8:19 do 12:19 a opačne z Trebišova v rovnakých intervaloch od 8:30 do 12:30. Náhradná doprava funguje medzi Trebišovom a Úporom bez medzizastavenia.

V piatok nepôjdu vlaky odchádzajúce z Úpora na Michaľany od 8:37 do 12:37 a spätne z Michaľan od 9:03 do 13:03. V tomto prípade náhradná doprave vedie po trase Úpor – Stanča, Hrunok – Veľaty – Lastovce – Michaľany. Úseky Trebišov – Úpor a Úpor – Michaľany majú 7 a 13 kilometrov, sú súčasťou trate Michaľany – Medzilaborce mesto dlhej 107 kilometrov.