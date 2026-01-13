Bratislava rozvíja západnú časť, predĺženie električkovej trate z Dúbravky na Bory je v ďalšej fáze

Spoločnosť Penta Real Estate v spolupráci s hlavným mestom podáva zámer na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) pre predĺženie električkovej trate z Dúbravky do štvrte Bory.
Nový dopravný uzol
Projekt nadviaže na Dúbravsko-karloveskú radiálu, prinesie takmer dvojkilometrový úsek so štyrmi zastávkami a stane sa súčasťou nového dopravného uzla Lamačská brána. Ten prepojí električkovú, železničnú aj cestnú dopravu a zlepší dostupnosť západnej časti mesta. Na príprave projektu spolupracuje developer s hlavným mestom na základe zmluvy o spolupráci uzatvorenej v roku 2023.
Električka do Petržalky sa podľa magistrátu teší veľkej obľube, priblížili počet cestujúcich - FOTO
„Cieľom je spojiť skúsenosti verejného a súkromného sektora pri realizácii strategickej dopravnej infraštruktúry, ktorá podporí udržateľnú mobilitu a zlepší prepojenie západnej časti mesta s centrom,“ konštatuje developer s tým, že električková trať prinesie pohodlnejšiu, rýchlejšiu a ekologickejšiu alternatívu cestovania pre obyvateľov nových mestských štvrtí aj širšieho regiónu.
Rozvoj západnej Bratislavy
Po podaní zámeru na Ministerstvo životného prostredia SR sa začne proces posudzovania EIA, ktorý by mal trvať približne dvanásť mesiacov. Následne bude možné pokračovať v povoľovacích konaniach a pripraviť projekt do fázy realizácie, pričom samotná výstavba sa predpokladá v rokoch 2029 – 2030.
Auto nemusí byť najrýchlejší spôsob dopravy, Bratislava uskutočnila experiment v rámci týždňa mobility
„Projekt električkovej trate na Bory, ktorý hlavné mesto pripravuje, je súčasťou širšieho konceptu rozvoja západnej Bratislavy a prinesie ekologickú alternatívu k automobilovej doprave. Zlepší prepojenie nových štvrtí s centrom mesta a výrazne podporí udržateľnú mobilitu v tejto rýchlo sa rozvíjajúcej oblasti,“ uviedol riaditeľ sekcie dopravy Bratislavy Marek Jašíček. V prvej fáze povedie električková trať popred Bory Mall a Nemocnicu Bory až po rezidenčnú etapu Bory Prvé Domy, kde bude zriadené dočasné obratisko.
Pokračovanie pod Devínsku Ves
„V budúcnosti sa plánuje jej pokračovanie cez celé územie štvrte až po Devínsku Novú Ves. Projekt je zároveň úzko prepojený s predĺžením Saratovskej ulice, ku ktorému sme pripravili všetky stupne projektovej dokumentácie a zabezpečili všetky potrebné povolenia ku stavbe a výkupy pozemkov, ako aj s prípravou výstavby terminálu integrovanej osobnej prepravy (TIOP Lamačská brána), ktorú realizujú Železnice SR,” dopĺňa Senior Project Consultant Penta Real Estate Adam Rožánek.
Bratislava naďalej robí poriadok v parkovaní, čoskoro spustí novú parkovaciu PAAS zónu v Ružinove
Projekt električkovej trate je výsledkom spoločnej investície verejného a súkromného sektora. Hlavné mesto zabezpečí financovanie výstavby, ktoré je plánované s využitím európskych fondov z nového operačného programu, pričom jeho predpokladaná hodnota je približne 50 miliónov eur. Penta sa podieľa na financovaní a realizácii prípravnej fázy projektu, do ktorej už investovala viac ako dva milióny eur, najmä do projektovej dokumentácie, prieskumov a majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov.