Ministerstvo dopravy vyhlásilo tender na Digitálny tachograf za viac než štyri milióny eur

Ministerstvo dopravy SR vyhlásilo verejné obstarávanie na zabezpečenie prevádzky a ďalšieho rozvoja informačného systému Digitálny tachograf. Súčasťou je aj dodávka a personalizácia čipových kariet do digitálnych tachografov. Predpokladaná hodnota zákazky je viac ako 4,6 milióna eur bez DPH (5,66 milióna eur s DPH). Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo Vestníku verejného obstarávania.
Z tejto sumy predstavuje takmer 1,1 milióna eur bez DPH (1,35 milióna eur s DPH) prevádzka a rozvoj informačného systému Digitálny tachograf, pričom 800-tisíc eur (984-tisíc eur s DPH) je určených na samotnú prevádzku systému a 290-tisíc eur (takmer 357-tisíc eur s DPH) na jeho rozvoj. Zvyšných viac ako 3,5 milióna eur bez DPH (4,3 milióna eur s DPH) tvorí cena za vydávanie čipových kariet, ktorú uhrádzajú samotní prijímatelia kariet.
Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexnej prevádzky informačného systému Digitálny tachograf, vybudovanie a udržiavanie potrebnej technickej infraštruktúry a súvisiacich podporných procesov. Ide najmä o zber a overovanie žiadostí na zberných miestach, ich registráciu v systéme, nákup, prípravu a personalizáciu čipových kariet s bezpečnostnými prvkami, ako aj ich vydávanie a odovzdanie prijímateľom.
Mosty na východe Slovenska sú na pokraji životnosti, Košický samosprávny kraj chystá rekonštrukcie za milióny
Verejný obstarávateľ realizuje zákazku formou verejnej súťaže. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená na 12. februára 2026 do 10:00. Súťaž je otvorená aj pre malé a stredné podniky. Zmluva bude uzatvorená na dobu určitú. Začne plynúť od nadobudnutia účinnosti zmluvy počas doby nultej fázy a nasledujúcich 12 mesiacov, pričom obstarávateľ si vyhradzuje možnosť uplatnenia opcie na ďalších 36 mesiacov.
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena. Cena za poskytovanie paušálnych služieb za 48 mesiacov má váhu 75 percent, 15 percent tvorí cena za poskytovanie predpokladaných služieb na požiadavku za rovnaké obdobie a 10 percent cena za vydanie jedného kusu čipovej karty.