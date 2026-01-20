Winkler sľubuje návrat 15-minútového lístka aj obnovu zrušených spojov - VIDEO

Kandidát na primátora Bratislavy Martin Winkler v rozhovore pre SITA priblížil, aké kroky by podľa neho mohli pomôcť k návratu ľudí z áut do mestskej hromadnej dopravy (MHD).„Hovorí sa tu o 15-minútovom meste, a pritom sa zrušil 15-minútový lístok,“ uviedol odporca súčasného primátora a dodal, že veľa ľudí ide radšej autom, lebo si nechcú kupovať polhodinový lístok na 3-4 zastávky.
Drahý lístok
„Ceny lístkov na MHD sa za sedem rokov zvýšili o 70 percent,“ zdôraznil ďalej Winkler s tým, že Bratislava má drahší lístok ako napríklad Praha, kde je sieť verejnej dopravy omnoho širšia.
Winkler chce obnoviť záchytky aj legendárny Propeler. Zároveň priblížil, aké má plány s projektmi primátora Valla – VIDEO
Ďalším dôvodom, prečo podľa neho ľudia dávajú prednosť individuálnej doprave je zrušenie niektorých spojov a s tým súvisiaca nedostupnosť. „Zrušila sa napríklad expresná linka z Petržalky do Rače a množstvo ďalších liniek. Niektoré sa skrátili, deti nemajú ako chodiť do školy,“ poznamenal.
Winkler predstavil aj konkrétne kroky v oblasti dopravy, ktoré podnikne v prípade, ak sa mu podarí stať budúcim primátorom Bratislavy. „Chcem obnoviť zrušené spoje. A rovnako ako štyri roky nebudem zvyšovať dane, nebudem zvyšovať ani ceny lístkov MHD,“ uviedol Vallov protikandidát. „Vrátim 15-minútový lístok a vybudujem záchytné parkoviská. To sú spôsoby, ako vrátiť ľudí do MHD,“ myslí si kandidát na primátora.
„Nie som nepriateľ cyklotrás“
Ako sám uznal, stav vozového parku Dopravného podniku Bratislava (DPB) sa zlepšuje a pribúdajú nové vozidlá. „Žiaľ, kupujú sa nové dopravné prostriedky na úver, ale päťročné stoja v depe, lebo sa neopravujú,“ skonštatoval Winkler a dodal, že DPB má problém s hospodárnosťou.
Vallo vysvetľoval rozsiahly dopravný kolaps v Bratislave, Winkler sľubuje presun cyklotrasy aj nové pruhy - VIDEO, FOTO
„V DPB je čistá rabovačka, ako sú tam predražené zákazky, toto treba osekať,“ doplnil. Podľa neho v prípade zrušenia nevýhodných zákaziek zostanú financie na nové spoje aj lacnejšie cestovné.
Martin Winkler sa vyjadril aj k výstavbe cyklotrás v Bratislave. „Ja nie som nepriateľ cyklotrás, iba tých, ktoré obmedzujú iný druh dopravy“ ubezpečil a dodal, že ako primátor má ambíciu stavať viac cyklotrás, ale tak, aby na seba nadväzovali.
„Ako som už viackrát povedal, cyklotrasu na Vajanského nechcem zrušiť, iba presunúť bližšie k Dunaju a obnoviť dva a dva pruhy pre vozidlá,“ doplnil kandidát na primátora Bratislavy.