Železničnú dopravu prerušili na hlavnej trati pri Košiciach, viaceré vlaky nešli alebo výrazne meškali

Železničnú dopravu na hlavnej trati pri Košiciach v nedeľu ráno skomplikovalo jej prerušenie. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) oznámila, že z dôvodu prerušenia osobnej premávky na úseku Kostoľany nad Hornádom – Košice boli na ňom odrieknuté viaceré vlaky alebo výrazne meškali.

Obnovená doprava po dvoch hodinách

Prepravu na spomínanom úseku severne od Košíc po prerušení od 6:19 čiastočne obnovili po viac ako dvoch hodinách od 8:31 po prvej traťovej koľaji. Bez obmedzení dopravu úplne obnovili od 10:31. Národný vlakový osobný dopravca o tom informoval na sociálnej sieti bez uvedenia príčiny prerušenia dopravy.

Na dotknutom úseku pri Košiciach boli zrušené ranné osobné vlaky medzi Prešovom a Čiernou nad Tisou, Popradom a Košicami, ako aj regionálny vlak REX z Popradu do Košíc. Nešiel tam ani diaľkový expres Tatran s odchodom z Košíc 7:07 a plánovaným príchodom do Bratislavy 12:33. Pár vlakov REX na linke Lipany – Košice a opačne železničiari odriekli v úseku medzi Kysakom a Košicami.

Vlak InterCity z Košíc s odchodom 7:34 do Viedne, kam mal doraziť 13:24, mal hlásené meškanie už z východzej stanice 60 minút a neskôr cez 70 minút. Nočný vlak z Prahy do Humenného s plánovaným dojazdom pred 11. hodinou meškal z Kostolian nad Hornádom takmer 80 minút.

Oneskorenie hlásili aj regionálne vlaky

Ďalší Tatran z Košíc s odchodom 9:07 a príchodom do hlavného mesta 14:33 sa už na začiatku cesty oneskoril skoro hodinu. Rýchlik Gemeran z Košíc s odchodom pred 9:30, smerujúci do Zvolena, kam mal prísť po 12:30, mal avizované meškanie z metropoly východu zhruba 50 minút.

Oneskorenie hlásili aj regionálne vlaky. Spoj z Prešova do Čiernej nad Tisou z Kostolian nad Hornádom približne trištvrte hodinu, podobne z Košíc do Popradu už pred odchodom. Vlak REX z Košíc do Starej Ľubovne meškal už od začiatku viac ako dve hodiny, presne 134 minút.

Úsek Kostoľany nad Hornádom – Košice má 9 kilometrov, nachádza sa na konci trate Žilina – Košice dlhej 242 kilometrov a zároveň na začiatku trate Košice – Plaveč – Muszyna v dĺžke 103 kilometrov. Obe trate majú spoločný úsek Kysak – Košice dlhý 16 kilometrov.