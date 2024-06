Železničná doprava v okolí Lučenca bude obmedzená, výluky sa týkajú aj rýchlikov Gemeran

Železničná osobná doprava na juhu stredného Slovenska bude niekoľko dní čiastočne obmedzená. Dôvodom sú práce na úprave infraštruktúry na viacerých úsekoch v okolí Lučenca, vrátane novohradskej časti južnej trate medzi Zvolenom a Košicami.

Linka Lučenec – Breznička

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) informovala o plánovaných výlukách s tým, že zabezpečí náhradnú autobusovú dopravu. Zároveň upozornila na predpokladané meškania vlakov dotknutých obmedzeniami v trvaní približne 15 minút.

Na úseku Lučenec – Breznička v pondelok 17. júna vypadli dva osobné vlaky jazdiace na regionálnej linke Lučenec – Utekáč. Ide o spoje s odchodmi z Lučenca 8:53, z Brezničky 9:13, ktoré majú príchod do Utekáča 10:13, a opačne s odchodmi z Utekáča 8:22, z Brezničky 9:17 a príchodom do Lučenca 9:38. Za oba spoje môžu cestujúci využiť náhradnú dopravu na trase Lučenec – Lučenec, Opatová – Veľká Ves – Kalinovo – Breznička.

Výluka rýchlikov

Tie isté dva vlaky nepôjdu od utorka 18. do piatka 21. júna na úseku Poltár – Breznička. Odchod majú z Poltára 9:08, z Brezničky 9:17 smerom do Lučenca, spätne z Brezničky 9:21, z Poltára 9:30 do Utekáča. Nahradí ich autobus medzi Poltárom a Brezničkou so zastávkou aj pri stanici Poltár, Zelené.

V stredu 19. a vo štvrtok 20. júna bude pre úpravu infraštruktúry výluka aj na úseku Lučenec – Fiľakovo. Po oba dni sa dotkne dvoch rýchlikov Gemeran na linke Zvolen – Košice a späť. Konkrétne na uvedenom úseku nepôjdu rýchliky, ktoré majú odchody z Fiľakova zastávky 9:30, z Lučenca 9:47 smerom do Zvolena a opačne z Lučenca 10:12, z Fiľakova zastávky 10:28 do Košíc. Náhradná doprava za rýchliky medzi železničnými stanicami v Lučenci a Fiľakove zastaví aj na autobusovej stanici vo Fiľakove.

Spoj medzi Lučencom a Fiľakovom

Medzi Lučencom a Fiľakovom zastávkou vypadnú aj dva osobné vlaky jazdiace na linke Jesenské – Lučenec a späť. Tieto spoje majú odchody z Jesenského 9:12, z Fiľakova zastávky 9:44 s príchodom do Lučenca 10:04 a opačne z Lučenca 9:50, z Fiľakova zastávky 10:14 s príchodom do Jesenského 10:47. Trasa náhradnej dopravy za osobné vlaky vedie tiež medzi vlakovými stanicami v Lučenci a Fiľakove, pričom zastávky sú aj v miestnych častiach obce Fiľakovské Kováče – Fiľakovské Kľačany a Kurtáň, ako aj na autobusovom nástupišti vo Fiľakove.

Úseky Lučenec – Breznička a Poltár – Breznička majú 13 a 6 kilometrov, sú súčasťou trate Lučenec – Utekáč dlhej 41 kilometrov, vedúcej aj cez Kalinovo, Poltár či Kokavu nad Rimavicou. Úsek Lučenec – Fiľakovo zastávka je dlhý 14 kilometrov, nachádza sa na 230-kilometrovej trati Zvolen – Košice. Tá prechádza napríklad cez Detvu, Lučenec, Fiľakovo zastávka, Jesenské, Lenartovce, Tornaľu, Plešivec, Rožňavu, Moldavu nad Bodvou.