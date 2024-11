Výzva na prevádzkovanie leteckej linky Bratislava-Košice bude vyhlásená do konca novembra, uviedol minister Ráž

Do konca novembra budú vytvorené súťažné podmienky a bude vyhlásená výzva na prevádzkovanie leteckej linky Bratislava-Košice. V relácii Braňo Závodský Naživo na Rádiu Expres to povedal minister dopravy Jozef Ráž. V podmienkach by mala byť zadefinovaná aj indikatívna cena letenky, ktorá by podľa Ráža mala predstavovať sumu plnej nádrže auta.

Pred piatimi rokmi boli lety medzi Bratislavou a Košicami zrušené práve pre ich nerentabilnosť a nízky záujem. Podľa plánu by lety na linke Bratislava – Košice – Bratislava mali začať fungovať od 30. marca budúceho roka.