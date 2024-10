KDH požaduje dotovanie IC vlakov, kým sa nezmodernizuje železnica a diaľnica do Košíc

„V KDH si nemyslíme, že rušenie IC vlakov je dobré rozhodnutie. Všade v EÚ sa podporuje ekologická doprava, len na Slovensku sa rušia tieto vlaky kvôli ich stratovosti a namiesto toho sa zavádza dotovaná letecká linka.“ Vyhlásili to poslanec NR SR Igor Janckulík a košická viceprimátorka Lucia Gurbáľová.

Nepodporujme nič, na čo treba doplácať

Ak už vláda chce podľa KDH nájsť milión eur ročne, aby sme dotovali letenky, mala by mať peniaze aj na IC vlaky. Ak vlaky zadarmo nie sú stratové, tak potom by podľa tejto logiky nemali byť ani IC. Ak je to podľa ministerstva naopak, tak nepodporujme nič, na čo treba doplácať.

Sme za to, aby sa o vzniknutej situácii rokovalo aj v parlamente, kde podpredseda KDH Igor Janckulík ako poslanec NR SR navrhol na budúci týždeň pozvať riaditeľov štátnych železničných firiem na parlamentný výbor pre regionálny rozvoj.

Štát by mal zachovať aspoň jeden pár spojov

Aj na ňom budeme navrhovať, aby pokiaľ štát úplne nedokončí modernizáciu železničnej trate do Košíc a nezvýši sa maximálna rýchlosť cestovania na 160 km/hod. (momentálne ešte chýba viacero úsekov najmä v strede a na východe Slovenska) a takisto pokiaľ nebude hotová diaľnica Bratislava – Košice, tak štát by mal dotovať o 41 minút rýchlejšie spojenie IC vlakmi aspoň so zachovaním jedného páru spojov na trase medzi oboma našimi najväčšími mestami a to ráno z Košíc do Bratislavy a z Bratislavy do Košíc vo večerných hodinách.

„Budeme veľmi pozorne sledovať aké ďalšie kroky v tejto veci, ktorá bude mať výrazne negatívny dopad na tisíce obyvateľov Žilinského, Prešovského a Košického kraja. Verím však, že zvíťazí zdravý rozum a návrh na zrušenie IC vlakov napokon nezrealizuje,“ vyhlásilo KDH.