Vlakové spojenie Bratislava – Košice sa predĺži o 45 minút. Progresívci žiadajú Ráža, aby zvrátil rušenie IC vlakov

Neexistuje väčší prejav babráctva vlády Roberta Fica, ako to, že dôjde k predĺženiu najkratšej možnej cesty vlakom medzi dvoma najväčšími mestami Slovenska, vyhlásil predseda poslaneckého klubu PS Martin Dubéci.

Vhodné alternatívy pre vlakové spojenie neexistujú

“Kráčame späť v čase. Z Bratislavy do Košíc budeme vďaka Ficovej vláde cestovať o celých 45 minút dlhšie. Kvalitné a rýchle spojenie medzi Košicami a hlavným mestom je kľúčové pre rozvoj nášho regiónu. Práve časová náročnosť je často dôvodom prečo do Košíc necestovať, neusporiadať tu podujatie, či vôbec tu pôsobiť,” upozornil Dubéci s tým, že dnes neexistujú dobré alternatívy pre vlakové spojenie.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

“Diaľnica, ktorú Robert Fico sľuboval do roku 2010, neexistuje. Dotované letecké spojenie medzi Košicami a Bratislavou si užije len zopár bohatších ľudí. A ešte ho aj budeme dotovať miliónom eur ročne. IC vlaky chcú pritom zrušiť, lebo sú vraj drahé,” pripomenul Dubéci a dodal, že témou sa budú poslanci zaoberať aj na Výbore NR SR pre regionálny rozvoj.

Pekár: Je to cesta do pekla

Progresívne Slovensko vyzýva ministra Ráža, aby tento krok zvrátil a o stretnutie žiadajú aj generálneho riaditeľa ZSSK.

“Skracovať vzdialenosti medzi regiónmi Slovenska by malo byť prioritou. Ficove vlády ale dlhodobým zanedbávaním rozvoja infraštruktúry nakoniec spôsobia ich predlžovanie. Celá EÚ ide cestou dostupnej a ekologickej železničnej infraštruktúry. Slovensko však ide úplne opačným smerom. Pán minister, prestaňte železniciam škrtať trasy a vlaky. Je to cesta do pekla,” zdôraznil odborník PS na dopravu Martin Pekár.

Ťažšie dochádzanie za prácou

V Košiciach sa Slovensko nekončí, pripomenula poslankyňa NR SR Zuzana Mesterová.

“Na trase Stakčín – Bratislava cestujem pomerne často. V Stakčíne končí železnica a ľudia z obcí ako je Nová Sedlica, Ulič, Ubľa musia prestúpiť na autobus a cestovať ďalšiu hodinu. Tieto oblasti sa postupne vyľudňujú, mladí ľudia z nich odchádzajú. Za 4 700 dní nedokázali vlády Roberta Fica zabezpečiť týmto ľuďom adekvátne spojenie s väčšími mestami. A dnes ešte viac vzďaľujú jeden koniec republiky od druhého,” upozornila Mesterová.

Poslanec hnutia Richard Dubovický pripomenul, že zrušenie IC vlakov sťaží ľuďom cestovanie za prácou, zdravotníctvom či službami aj v ďalších mestách, napríklad v Prešove.

“Premiér Fico síce hovorí, že na východe nič nie je. Skutočnosť je však úplne iná – na východe je množstvo talentovaných ľudí, ktorí pravidelne využívajú tieto rýchle spojenia. Tieto spojenia by sa mali zrýchľovať a podporovať, nie rušiť,” uzavrel Dubovický.