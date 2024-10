IC vlaky na trase Bratislava - Košice nahradia expresy, nový grafikon podľa Ráža prinesie viaceré výhody (video)

Od polovice decembra bude namiesto IC vlakov chodiť 16 expresov na trase Bratislava – Košice. Na tlačovej konferencii minister dopravy Jozef Ráž predstavil grafikon na rok 2025.

Rezort dopravy spolu so Železničnou spoločnosťou Slovensko (ZSSK) sa podľa ministra Ráža snažili touto zmenou doniesť slovenským občanom hodinový takt, aby vlaky na trase Bratislava – Košice chodili každú hodinu. V súčasnosti chodia vlaky z Bratislavy do Košíc alebo v opačnom smere každé dve hodiny, dokopy premáva 11 vlakov, z toho sedem expresov a štyri IC vlaky.

„Rozdiel v dĺžke jazdy medzi Expresom a IC vlakom je 33 minút. Expres ide 5 hodín a 26 minút, IC vlak 4 hodiny a 53 minút. Jeden IC vlak medzi Bratislavou a Košicami priemerne prepraví len 46 pasažierov. Expresy, na ktoré štát prispieva, a platia tam všetky benefity zadarmo pre študentov a seniorov, prepravia v priemere až tisíc ľudí,“ uviedol Jozef Ráž.

Zachovanie všetkých zliav

Nový grafikon, ktorý bude platiť od 15. decembra 2024, prináša 16 expresov, ktoré budú chodiť každú hodinu. Pre všetky vlaky budú zachované všetky zľavy a cestovanie zadarmo pre študentov a seniorov, čo podľa Ráža IC vlaky nemali.

„Prvá trieda v Exprese stojí 25 eur, zatiaľ čo v IC vlaku to je 33 eur. V druhej triede je to 18,70 eur, a v IC je to 24,90 eur,“ pokračoval v porovnávaní minister dopravy. Nový grafikon sľubuje podľa jeho slov viacej spojov, osem zastávok navyše, konkrétne Trenčín, Považská Bystrica, Púchov, Vrútky, Kraľovany, Ružomberok, Štrba a Margecany.

Menej preplnené vlaky

Výsledkom podľa Ráža budú tiež menej preplnené vlaky a očakáva sa aj nárast obslužnosti cestujúcich o 2,5 milióna ročne. Rovnako sa zavedie ranný a večerný pár Expresov, ktoré budú zrýchlené, a budú chodiť pod 5 hodín. Namiesto bežných 17 zastávok budú stáť na 10 zastávkach.

Kapacita zrýchlených Expresov je podľa ministra dopravy takmer dvojnásobná, takmer 550 miest. Napriek tomu, že bude povinne miestenkový, bude podľa Ráža mať ceny a zľavy ako klasický Expres.

Predbežne by tieto zrýchlené spoje mali chodiť v časoch, z Bratislavy do Košíc o pol šiestej ráno a o pol štvrtej popoludní. Z Košíc do Bratislavy bude zrýchlený Expres vyrážať o pol šiestej ráno a o pol šiestej popoludní.

Lepšie cenové podmienky

„Je to prvýkrát v histórií SR, čo na sa diaľkovej doprave medzi Bratislavou a Košicami na základe nového grafikonu budú cestujúci prepravovať každú hodinu. Toto je bežný štandard v Európskej únií, môžeme si pozrieť Českú republiku, Rakúsko, Maďarsko či Švajčiarsko,“ uviedol generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa.

Poukázal na to, že po novom bude chodiť 16 vlakov z jedného smeru a ďalších 16 z druhého smeru. Platiaci cestujúci budú mať podľa jeho slov oproti pôvodným zrýchleným vlakom výrazne lepšie cenové podmienky. Generálny riaditeľ tiež uviedol, že okrem trasy Bratislava až Košice pridávajú ďalších 60 vlakov aj na iné spoje.

Posilňujú trasy Galanta – Trnava, Senica – Kúty, Zvolen – Banská Bystrica, predlžujú regionálny expres z Nitry až do Bratislavy, posilňujú spoje Košice – Prešov – Lipany, ďalej Košice – Poprad, Trenčín – Žilina, zavádzajú aj nový medzinárodný spoj Púchov – Horní Lideč, a taktiež posilňujú spoj Žilinu – Liptovský Mikuláš.