Hľadáte dovolenku? Aktualizovaný zoznam cestovných kancelárií od obchodnej inšpekcie vám pomôže rozpoznať podvody

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) bude mať viac možností na odhaľovanie podvodníkov ponúkajúcich aj dovolenkové zájazdy. Mala by tak v odôvodnených prípadoch zisťovať majiteľov bankových účtov a telefónnych čísel firiem s nezákonnými praktikami.

Podľa ústrednej riaditeľky SOI Nadeždy Machútovej nový zákon o ochrane spotrebiteľa od júla dáva orgánom dohľadu pri ich kontrolnej činnosti prísnejšie nástroje.

Od 1. júla sa budú môcť pohnúť ďalej

„Budeme môcť prelomovať aj bankové tajomstvo, ale len, kto je majiteľom účtu. Ak budeme mať prípad, že dáme žiadosť a bude to odôvodnené, aj telekomunikačné tajomstvo budeme môcť prelomovať. Aby sme vedeli, kto je majiteľom telefónneho čísla,“ informovala vo štvrtok šéfka obchodnej inšpekcie v súvislosti s letnou turistickou sezónou a predajmi zájazdov.

Očakáva, že od 1. júla sa budú môcť pohnúť ďalej, okrem ešte veľkého práva aj blokovať stránku. Tieto nástroje podľa Nadeždy Machútovej im pomôžu lepšie sa popasovať s problémami pri ochrane spotrebiteľov viac ako doteraz.

Podvodné e-hopy majú na konci názvu síce doménu sk, ale to neznamená, že je to slovenská cestovná kancelária.

„Nemajú v predmete podnikania takúto činnosť, alebo obchodné meno, IČO neexistuje. Veľakrát sú to účty zahraničné, ale už začínajú byť aj slovenské bankové účty,“ vymenovala riaditeľka SOI.

Nie všetky subjekty sú v súlade so zákonom

V aktualizovanom zozname cestovných kancelárií a agentúr na portáli SOI je viac ako sedemsto subjektov. Nie všetky podľa jej šéfky podnikajú v súlade so zákonom o zájazdoch.

„Sú tam aj tí, ktorí maria, sťažujú výkon kontroly. Je tam dostatok informácií, na základe ktorých by ste sa mohli rozhodnúť a máte absolútnu istotu, že subjekt je ten, s ktorým môžem ďalej komunikovať a neprídem o svoje peniaze,“ povedala Nadežda Machútová s tým, že budú intenzívne spolupracovať so živnostenskými odbormi v súvislosti s neoprávneným podnikaním.

Zoznam rizikových online cestovných kancelárií

Obchodná inšpekcia aktualizuje aj zoznam rizikových online cestovných kancelárií.

„Webové stránky, ktoré sú podvodné, sú zverejnené aj na našom webe. Stále ten zoznam aktualizujeme. Máme ďalší takýto prípad, ktorý budeme prešetrovať, lebo máme podnety a zrejme to bude spĺňať to, akým spôsobom fungujú tieto podvodné weby,“ poznamenala riaditeľka inšpekcie. Niektoré cestovky podľa nej zneužívajú značku známej spoločnosti, pričom do názvu pridávajú nejaké písmenko alebo čokoľvek.

„Robí to veľké škody dotyčnému subjektu a ilustruje to, akí sme nepozorní, keď sa niekde nalogujeme a ideme uzatvárať kontrakt. Naozaj si treba uvedomiť, s kým vstupujeme do takéhoto vzťahu,“ odporúča Nadežda Machútová.