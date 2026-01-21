Budanov vyjadril „opatrný optimizmus“ ohľadom konca ruskej vojny proti Ukrajine

Ukrajina smeruje k mieru s opatrným optimizmom, ale je potrebné neustále úsilie. Na Svetovom ekonomickom fóre vo švajčiarskom Davose to povedal Kyrylo Budanov, vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
„Chcem dúfať, že sme naďalej na ceste k radikálnemu riešeniu našej vojny… Posúvame sa ďalej,“ povedal Budanov.
Pripomenul, že vojna Ruska proti Ukrajine je „najstrašnejšou a najkrvavejšou udalosťou“ v Európe od druhej svetovej vojny. Nemôžeme tvrdiť, že mier na Ukrajine nastane zajtra a že je to zaručené. V skutočnosti to tak nie je a každý, kto to tvrdí, podľa neho klame.
Na ukončenie bojov sa podľa Budanova vynakladá veľa úsilia – tak zo strany Ukrajiny, ako aj Spojených štátov, pričom úspech v blízkej budúcnosti závisí v mnohých ohľadoch, najmä od postoja Kremľa.
„Vieme, s kým máme do činenia. Opatrný optimizmus je slovo, ktoré najlepšie vystihuje súčasnú situáciu,“ skonštatoval Budanov.