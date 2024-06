Kiwi a Ryanair zahajujú spoluprácu: Letenky bez skrytých poplatkov

Platforma Kiwi.com a Ryanair odštartovali svoju spoluprácu. Zákazníci si tak budú môcť rezervovať letenky nízkonákladovej leteckej spoločnosti Ryanair cez platformu Kiwi.com.

O Kiwi.com

Kiwi.com je popredná spoločnosť v oblasti cestovných technológií so sídlom v Českej republike a zamestnancami taktiež na Slovensku – v Bratislave a v Košiciach. Jej jedinečný algoritmus umožňuje používateľom nájsť lepšie trasy a ceny, ktoré iné vyhľadávače nevidia. Každý deň Kiwi.com vykoná niekoľko miliárd cenových porovnaní, čím pokryje 95 % svetových cestovných ponúk. Denne sa na Kiwi.com vyhľadá viac ako 100 miliónov leteniek a v priemere sa predá viac ako 70 000 miest.

Foto: ilustračné, https://www.gettyimages.com

Čo má byť hlavným cieľom spolupráce?

Kiwi.com prináša do partnerstva svoje unikátne technológie a algoritmy, vrátane inteligentného spájania letov od rôznych nezávislých leteckých spoločností. Vďaka tomu môže firma aj naďalej ponúkať jedinečné kombinácie letov, ktoré by u iných poskytovateľov zákazníci nenašli. Ryanair tak zároveň rozširuje svoj dosah aj na zákazníkov v tých krajinách, kde doteraz nepôsobila.

Foto: Kiwi.com_Ryanair

„Som veľmi rád, že som dnes mohol osobne v Prahe s tímom Kiwi.com spustiť partnerstvo, ktoré umožňuje zákazníkom rezervovať si letenky Ryanair bez skrytých poplatkov a s priamym pohodlným prístupom k rezerváciám cez účet myRyanair. Letná sezóna sa blíži a my sa tešíme na množstvo spokojných zákazníkov Kiwi.com na palubách nízkonákladových letov Ryanair,“ povedal pri tejto príležitosti Eddie Wilson, CEO spoločnosti Ryanair.

Foto: Kiwi.com_Ryanair

„Sme veľmi hrdí na to, že najväčšia letecká spoločnosť v Európe oceňuje naše investície do produktu aj zákazníckej skúsenosti a vybrala si práve Kiwi.com ako svojho prvého partnera pre online rezervácie letov. Spolupráca so spoločnosťou Ryanair je dôkazom toho, že chceme budovať partnerstvá s leteckými spoločnosťami v prospech zákazníkov aj našich dlhodobých obchodných cieľov,“ komentoval nové partnerstvo Oliver Dlouhý, spoluzakladateľ a CEO Kiwi.com.