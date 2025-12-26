Silvester 2025: 7 najkrajších novoročných výstupov na Slovensku, ktoré musíte zažiť

Začať nový rok pohybom v prírode patrí na Slovensku medzi najrozšírenejšie tradície. Novoročné výstupy lákajú do hôr tisíce ľudí, no zimné obdobie si vyžaduje zvýšenú pozornosť pri výbere cieľa. V národných parkoch platia sezónne uzávery a nie všetky turistické trasy sú počas zimy legálne prístupné. Výber správneho vrcholu je preto dôležitý nielen z hľadiska bezpečnosti, ale aj rešpektovania pravidiel ochrany prírody. Aj v zime však existuje viacero oficiálne otvorených trás, ktoré ponúkajú výnimočné výhľady, silný zážitok a zvládnuteľnú náročnosť. Prinášame prehľad siedmich novoročných výstupov z rôznych regiónov Slovenska, ktoré sú prístupné aj počas zimy a vhodné pre turistov so základnou zimnou výbavou.
1. Kráľova hoľa – Nízke Tatry
Kráľova hoľa je jedným z najtradičnejších a zároveň celoročne prístupných vrcholov Slovenska. Najčastejší zimný výstup vedie z obce Telgárt po modrej turistickej značke alebo po asfaltovej účelovej ceste, ktorá je v zime využívaná aj pešími turistami a skialpinistami. Trasa je fyzicky náročná, no technicky bezpečná a neprechádza sezónne uzavretými úsekmi. Výstup ponúka plynulé stúpanie s postupne sa otvárajúcimi výhľadmi na Horehronie.
Vrchol Kráľovej hole poskytuje jeden z najširších panoramatických výhľadov na Slovensku, zahŕňajúci Tatry, Slovenský raj aj Veporské vrchy. Novoročný výstup na tento vrch má silný symbolický rozmer a každoročne patrí medzi najnavštevovanejšie zimné turistické ciele. Vzhľadom na otvorený terén je vhodný najmä počas stabilného počasia.
2. Sitno – Štiavnické vrchy
Sitno patrí medzi celoročne otvorené vrcholy a je ideálnou voľbou pre pokojný novoročný výstup. Najvyužívanejšia trasa vedie z Počúvadlianskeho jazera po modrej značke a je orientačne jednoduchá. V zimnom období býva chodník dobre priechodný a vhodný aj pre menej skúsených turistov. Trasa ponúka kombináciu lesného prostredia a mierneho stúpania bez technicky náročných úsekov.
Vrchol Sitna s kamennou rozhľadňou poskytuje výhľady na Štiavnické vrchy, Krupinskú planinu a pri dobrej viditeľnosti aj Podunajskú nížinu. Sitno má silný historický a symbolický význam a každoročne patrí medzi najnavštevovanejšie novoročné ciele stredného Slovenska.
3. Minčol – Lúčanská Malá Fatra
Minčol je celoročne prístupný vrchol a najvyšší bod Lúčanskej Malej Fatry. Výstup z obce Fačkov po červenej značke vedie prevažne lesným terénom, ktorý poskytuje ochranu pred vetrom a snehovými závejmi. Trasa je dlhšia a fyzicky náročnejšia, no technicky nenáročná a vhodná pre zimnú turistiku bez lavínového rizika.
Po dosiahnutí hrebeňa sa otvárajú rozsiahle výhľady na Turiec, Rajeckú dolinu a Veľkú Fatru. Minčol je obľúbený medzi turistami, ktorí hľadajú ticho, menej frekventované trasy a plnohodnotný horský zážitok aj počas zimy.
4. Zobor – Nitrianske vrchy
Zobor je tradičným cieľom novoročných vychádzok na západnom Slovensku a celoročne otvoreným vrchom. Výstup z Nitry vedie po viacerých značených trasách a je krátky, technicky nenáročný a vhodný aj pre rodiny. V zime býva často prvým kontaktom s prírodou po sviatočnom období.
Vyhliadka Pyramída ponúka panoramatický pohľad na Nitru, Nitriansku pahorkatinu a Tribeč. Vďaka dostupnosti a symbolickému charakteru patrí Zobor medzi najnavštevovanejšie novoročné vrchy na západnom Slovensku.
5. Tomášovský výhľad – Slovenský raj
Tomášovský výhľad patrí medzi málo lokalít v Slovenskom raji, ktoré sú oficiálne otvorené a legálne prístupné aj v zimnom období, keď je väčšina roklín uzavretá. Najčastejší výstup vedie z obce Čingov po žltej turistickej značke a patrí medzi technicky nenáročné trasy vhodné aj pre menej skúsených turistov. Chodník prechádza lesným terénom s miernym stúpaním a neobsahuje rebríky ani exponované úseky, ktoré by boli v zime rizikové. Práve vďaka tomu je Tomášovský výhľad jedným z najobľúbenejších zimných výhľadov v Slovenskom raji.
Vyhliadka sa nachádza na skalnom brale nad prielomom rieky Hornád a ponúka výnimočný pohľad na kaňon rieky, severnú časť Slovenského raja a okolité planiny.
6. Vihorlat – Vihorlatské vrchy
Vihorlat je najvyšším vrchom Vihorlatských vrchov a zároveň jedným z najmenej frekventovaných novoročných výstupov na Slovensku. Zimný výstup je možný po značených a celoročne prístupných trasách, najčastejšie zo Zemplínskych Hámrov, pričom trasa vedie prevažne lesným terénom s postupným, rovnomerným stúpaním. Chodník je orientačne jednoduchý, bez technických prekážok a neprechádza sezónne uzavretými rezerváciami, čo je v zimnom období v tomto regióne kľúčové. Výstup je síce dlhší, no fyzicky zvládnuteľný pre turistov so základnou zimnou kondíciou.
Počas výstupu sa krajina mení z hustých bukových lesov do redších porastov, ktoré v zimných mesiacoch vytvárajú tiché a miestami až mystické prostredie. Vrcholové partie Vihorlatu ponúkajú široké výhľady smerom na Zemplínsku šíravu, Východoslovenskú nížinu a pri veľmi dobrej viditeľnosti aj na Karpaty.
7. Sliezsky dom – Vysoké Tatry
Výstup na Sliezsky dom patrí medzi najkrajšie zimné turistické trasy vo Vysokých Tatrách, ktoré sú legálne prístupné aj počas zimnej uzávery TANAP-u. Najčastejší a najbezpečnejší prístup vedie z Tatranskej Polianky po asfaltovej ceste. Trasa má približne sedem kilometrov a pozvoľné, no vytrvalé stúpanie, ktoré preverí kondíciu, ale neobsahuje technicky náročné ani exponované úseky. Orientácia je jednoduchá a výstup je vhodný aj pre turistov, ktorí nemajú skúsenosti s pohybom v lavínovom teréne.
Cesta vedie Velickou dolinou, ktorá v zimných mesiacoch pôsobí mimoriadne majestátne, keď sa nad chodníkom dvíhajú zľadovatené svahy Gerlachovského štítu a Velického štítu. Sliezsky dom, položený pri Velickom plese, ponúka jednu z najkrajších panorám v Tatrách počas zimy.