Zaočkovanosť proti HPV vírusu rastie, VšZP hlási pokles výskytu rakoviny krčka maternice

Rakovina krčka maternice patrí medzi najčastejšie onkologické ochorenia žien na Slovensku. Každoročne pribudne približne 500 nových prípadov a viac než 200 úmrtí na túto diagnózu. Vo väčšine prípadov je jej pritom možné predísť. V utorok o tom informovalo oddelenie komunikácie Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP).
Účinná ochrana
Výskyt rakoviny krčka maternice, začína stúpať po 25. roku života a je najrozšírenejší vo vekovej kategórii od 50-teho do približne 80-teho roku života uviedla VšZP. Doplnila, že podľa Svetovej zdravotníckej organizácie stojí za takmer všetkými prípadmi vysokorizikový ľudský papilomavírus (HPV).
„HPV je zároveň jediný onkogénny vírus, proti ktorému existuje účinná forma ochrany vo forme očkovania,“ dodala VšZP. Onkogénny pritom znamená rakovinotvorný.
Z verejného zdravotného poistenia je vakcinácia proti ľudskému papilomavírusu plne hradená pre deti vo veku od 12 do 15 rokov, presnejšie do 14 rokov a 364 dní, doplnila štátna poisťovňa. Dodala, že v rámci svojej mobilnej aplikácie oslovuje rodičov detí danej vekovej kategórie prostredníctvom notifikácií a upozorňuje ich na možnosti ochrany pred infekciou HPV.
Rozšírenie finančného príspevku
Poisťovňa uviedla, že minulý rok rozšírila dostupnosť finančného príspevku na očkovanie proti ľudskému papilomavírusu do veku 24 rokov a 364 dní. Poistenci VšZP môžu pomocou benefitného produktu Peňaženka zdravia využiť príspevok na očkovanie proti HPV trojdávkovou vakcínou do výšky polovice z ceny každej dávky.
Z údajov VšZP vyplýva, že zaočkovanosť proti ľudskému papilomavírusu má pozitívny trend. „Od roku 2022 je vidieť výrazný nárast počtu poistencov, ktorým bola podaná minimálne jedna vakcína,“ spresnila. Doplnila, že najpočetnejšiu skupinu tvoria deti vo veku od 12 rokov do 14 rokov a nasleduje mládež vo veku od 15 rokov od 17 rokov. „Uvedené údaje za rok 2025 sú priebežné a nepredstavujú konečný stav,“ poznamenala poisťovňa.
Pozvánka na vyšetrenie
Dodala, že pozitívny vývoj je aj v počte výskytov rakoviny krčka maternice. „Dáta Všeobecnej zdravotnej poisťovne potvrdzujú postupný medziročný pokles ochorenia,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VšZP Matúš Jurových k miernemu klesaniu v rokoch 2020 až 2025. Dôležitú úlohu zohráva aj sekundárna prevencia, skríning, uviedla.
„VšZP od roku 2019 pravidelne pozýva svoje poistenky na vyšetrenia v rámci populačného skríningu onkologických ochorení, vrátane skríningu rakoviny krčka maternice. Ten je zameraný na včasné odhalenie prekanceróz a skorých štádií ochorenia u bezpríznakových žien,“ dodala. Prekanceróza je stav, ktorý predchádza rakovine.
„Pravidelným skríningom je možné predísť až 9 z 10 prípadov karcinómu krčka maternice,“ uviedla Všeobecná zdravotná poisťovňa. Od 1. januára minulého roku do 30 septembra minulého roku zaslala VšZP ženám vo veku od 23 do 64 rokov viac ako 120-tisíc pozvánok na skríning rakoviny krčka maternice.
Novodobé vyšetrenie
„V danom období sa preventívneho cytologického vyšetrenia zúčastnilo 321 169 žien a z nich 10 011 žien toto vyšetrenie absolvovalo na základe pozvánky z poisťovne. Pozitívny výsledok z cytologického vyšetrenia bol diagnostikovaný 7 962 ženám z nich 230 žien malo pozvánku VšZP,“ vyčíslila poisťovňa.
V rámci Peňaženky zdravia ponúka VšZP poistenkám aj príspevok do výšky 30 eur na novodobé vyšetrenie Liquid Based Cytology, skratkou LBC, ako súčasť gynekologickej preventívnej prehliadky. „Toto neinvazívne a bezbolestné vyšetrenie umožňuje spoľahlivé zachytenie prednádorových aj nádorových zmien,“ uviedla VšZP.
Zvýšenie osvety
Poistenkyne, ale aj poistenci môžu zároveň využiť príspevok na moderné samoodberové testy z pohodlia domova aj na zistenie HPV vírusu. Rakovine krčka maternice je možné, vďaka prevencii predísť, alebo ho včas zachytiť a úspešne liečiť, uviedla členka predstavenstva VšZP Denisa Slivková.
„Aj preto patria k prioritám Všeobecnej zdravotnej poisťovne cielené preventívne aktivity a participácia na skríningových programoch. Našou ambíciou je zvyšovať nielen osvetu, ale aj motiváciu poistencov, v tomto prípade poistenkýň, aby využívali to, čo im dnes zdravotnícky systém umožňuje a lekárska veda ponúka,“ uzavrela.