Za zrušný let môžete dostať odškodnenie: Ako postupovať?

Ak vám meškal let alebo ho letecká spoločnosť na poslednú chvíľu zrušila, vďaka európskemu nariadeniu máte za istých okolností nárok na odškodnenie od 250 do 600 eur. Ako v daných situáciách postupovať?

Približne pätina letov ročne je zrušených alebo oneskorených. V Európe najčastejšie meškajú lietadlá z Anglicka a z Talianska. Nelichotivé prvenstvo za najviac zmeškaných alebo zrušených letov za rok 2023 drží podľa dát talianska aerolínia Air Dolomiti – až 43,56 %.

Z aktuálnych štatistík OAG vyplýva, že z leteckých spoločností, ktoré Slováci a Slovenky často využívajú, má najnižšie percento meškajúcich letov španielska Iberia, nasleduje Austrian Airlines a írske Aer Lingus.

Close up monitor with flight departure board. Flights are cancelled or delayed. International airport, tourism and travel concept. 3D illustration

Close up monitor with flight departure board. Flights are cancelled or delayed. International airport, tourism and travel concept. 3D illustration

J. Švancár priblížil podmienky európskeho nariadenia, podľa ktorých vzniká nárok na odškodnenie.

Mnohí cestujúci si však neuplatňujú nároky na odškodnenie, pretože nemajú dostatok informácií o svojich právach. „Rýchlo sa uspokoja s prvým stanoviskom leteckej spoločnosti, ktoré často nie je v ich prospech. Zároveň platí, že nemajú vedomosť o tom, ako správne vyplniť požadované dokumenty,“ uviedol J. Švancár.

Podľa najväčšej asociácie európskych leteckých spoločností bolo cez 100 000 letov minulý rok ovplyvnených štrajkmi pracovníkov letových prevádzok. V tomto roku boli letecké štrajky vo Francúzsku, Belgicku aj v Grécku a britská letecká spoločnosť easyJet plánuje štrajk na letné prázdniny. V tomto prípade nárok na kompenzáciu nevzniká, preto je dôležité sledovať aktuálnu situáciu a naplánovať si lety mimo očakávaných nepríjemností.