Turistika: 6 najkrajších zimných túr v Nízkych Tatrách

Nízke Tatry sú rajom zimných turistov, ktorí hľadajú pokoj, otvorené chodníky a výhľady, pri ktorých sa zastaví čas. Kým Vysoké Tatry sa v zime zahalia do uzávery, Nízke Tatry vítajú dobrodruhov takmer po celý rok. Pripravili sme pre teba výber šiestich túr, ktoré sú v zime bezpečne prístupné, vizuálne ohromujúce a plné tatranskej energie – od legendárneho Chopku až po pokojné výšiny Kráľovej hole.
1. Chopok
Trasa: Trangoška (1 130 m) → Kosodrevina → Kamenná chata pod Chopkom → Chopok (2 024 m)
Dĺžka: 5,5 km (jednosmerne) | Prevýšenie: 900 m | Čas: 2,5 – 3,5 h výstup
Chopok je zimná legenda. Vystúpiť naň je ako dostať sa do srdca slovenských hôr. Trasa začína pri chate Trangoška a prudko stúpa lesom, ktorý sa po chvíli rozptýli do kosodreviny. Odtiaľ sa otvorí výhľad na zasnežené hrebeňe.
V zime je cesta tyčovaná a bezpečná, no počítaj s vetrom. Po hodine a pol dorazíš ku Kamienke – horskej chate, kde sa dá zahriať čajom. Odtiaľ je to ešte asi 40 minút na vrchol. Výhľady na Liptov, Horehronie a Vysoké Tatry ti zoberú dych.
Tip: Ak je silný vietor, môžeš sa nechať vyviezť lanovkou zo Srdiečka na Kosodrevinu a pokračovať pešo.
2. Ďumbier
Trasa: Trangoška → Štefánikova chata (1 740 m) → Ďumbier (2 043 m)
Dĺžka: 6 km | Prevýšenie: 900 m | Čas: 3 – 3,5 h výstup
Najvyšší vrchol Nízkych Tatier je aj jeden z najdostupnejších v zime. Trasa začína v Trangoške a stúpa serpentínami lesom až na otvorený hrebeň. Po dvoch hodinách prídeš k Štefánikovej chate, ktorá je v zime otvorená a ponúka polievky, čaj aj útočisko v zlom počasí.
Z chaty pokračuješ po tyčovanom chodníku k vrcholu Ďumbiera – posledných 30–40 minút vedie cez zasnežené úseky a často zamrznuté úbočia. Hore ťa čaká panoráma na Vysoké Tatry, Veľkú Fatru aj Kráľovu hoľu.
Tip: Počas silného vetra môže byť hrebeň náročný – sleduj lavínové varovania a neboj sa otočiť.
3. Demänovská dolina
Trasa: Demänovská dolina (Záhradky, 1 000 m) → Luková → Chopok (2 024 m)
Dĺžka: 6 km | Prevýšenie: 1 000 m | Čas: 3 – 4 h výstup
Demänovská dolina je brána do hôr aj v zime. Výstup z doliny vedie lesom, ktorý sa zmení na otvorený svah s panorámou Liptova. V zime je trasa bezpečne tyčovaná a využívaná aj lyžiarmi so skialpami.
Z Lukovej sa otvorí nádherný pohľad na celé severné svahy Chopku. Posledný úsek stúpa pomedzi kamenné bloky až na vrchol s krížom. Cestou sa dá občerstviť v horskej chate Kamienka – miesto, kde čaj chutí ako šampanské.
Tip: Ak chceš kratšiu túru, vyvez sa lanovkou z Jasnej na Lukovú a absolvuj len vrcholový úsek.
4. Poludnica
Trasa: Liptovský Ján (640 m) → Nižná Poludnica → Poludnica (1 548 m)
Dĺžka: 8,5 km (tam a späť) | Prevýšenie: 750 m | Čas: 4 – 5 h
Poludnica je ideálna zimná túra, ak nechceš ísť vysoko do hrebeňa, ale túžiš po veľkých výhľadoch. Začína v Liptovskom Jáne, stúpa cez zasnežený les a v druhej polovici ponúka otvorené úseky s výhľadmi na Liptovskú Maru.
Vrchol je tvorený skalným bralom s krížom – v zime často obalený snehom a ľadom. Výhľad na Kriváň a Vysoké Tatry je dychberúci. Trasa je značená červenou a modrou značkou a zostup vedie tou istou cestou.
Tip: V Liptovskom Jáne sa môžeš po túre zohriať v termálnom prameni Kaďa.
5. Útulňa Andrejcová
Trasa: Pohorelá (875 m) → rázcestie Stredná hoľa → Útulňa Andrejcová (1 410 m)
Dĺžka: 9 km | Prevýšenie: 550 m | Čas: 4 – 5 h
Útulňa Andrejcová patrí medzi legendy Nízkych Tatier. Malá drevená chata leží v lese pod hrebeňom a je otvorená celoročne. Trasa z Pohorelej stúpa pozvoľne cez les a lúky, kde v zime zanecháš len vlastné stopy.
Na Andrejcovej ťa čaká výhľad na Kráľovu hoľu a často aj spoločnosť dobrovoľníkov, ktorí útulňu udržiavajú. Ak máš spacák, dá sa tu prespať – a ráno sledovať východ slnka nad bielymi Tatrami.
Zaujímavosť: Andrejcová je súčasťou hrebeňovky Cesty hrdinov SNP – aj v zime ju prechádzajú dobrodruhovia.
6. Kráľova hoľa
Trasa: Šumiac (880 m) → Kráľova hoľa (1 946 m)
Dĺžka: 6,5 km | Prevýšenie: 1 050 m | Čas: 4 – 5 h
Kráľova hoľa je symbolom slovenských hôr a v zime ešte viac vynikne jej majestát. Výstup zo Šumiaca vedie po širokej lesnej ceste až na holý vrchol s vysielačom. Cesta je otvorená celoročne a používa ju aj horská služba.
Počas výstupu sa postupne otvárajú výhľady na Horehronie a neskôr na Spiš. Hoci býva na vrchole poriadny vietor, pocit slobody stojí za to. Vrchol s ikonickou vežou je dobre viditeľný z diaľky – a zhora uvidíš pol Slovenska.
Tip: V zime sa dá výstup spojiť s návštevou prameňa Hrona pod Kráľovou hoľou.