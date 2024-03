Cestovky hlásia tento rok obrovský nárast záujmu o first minute dovolenky

Záujem Slovákov o first minute dovolenky rastie. Cestovné kancelárie hovoria o dlhodobom trende, tento rok je však nárast záujmu o skorý nákup letnej dovolenky markantný.

„V porovnaní s vlaňajšou sezónou sme predali o 80 percent zájazdov viac,“ povedal pre agentúru SITA hovorca CK Fisher Jan Bezděk. Pripomenul, že výhodou nákupu first minute dovolenky je, že klient ušetrí 20 až 25 percent z ceny zájazdu a zároveň si vyberá z oveľa širšej ponuky.

„Zároveň klienti včasným nákupom nič neriskujú, pretože ešte 30 dní pred odletom môžu zájazd zrušiť bez akýchkoľvek sankcií. Vzhľadom na obrovský záujem o letnú dovolenku sa dá predpokladať, že last minute ponuka bude tento rok obmedzená,“ podotkol Bezděk.

Predaj first minute zájazdov trvá približne od októbra do konca marca. Najväčší záujem je o pobytové zájazdy do klasických a preverených destinácií ako Turecko, Egypt, Grécko, Bulharsko alebo Tunisko.

Výhoda kúpy počas first minute

Aj CK Satur hovorí o náraste záujmu o first minute dovolenky na leto 2024, a to o 20 percent.

„Potvrdzuje to trend posledných rokov. Klienti si začali uvedomovať výhody kúpy dovolenky počas first minute obdobia – okrem výhod vo forme ceny alebo bezplatného storna je to aj výhoda výberu vhodného termínu a vhodnej izby. Naopak, v last minute ponukách už klienti nájdu iba tie termíny a izby, ktoré ostali voľné a musia sa prispôsobiť,“ vysvetľuje marketingová špecialistka CK Satur Darina Baranová.

Výhodou je tiež garancia konečnej ceny, ktoré už počas last minute obdobia klienti nedostanú. Najväčší záujem je o Turecko, Cyprus, Rodos a Chorvátsko letecky z Bratislavy a Košíc. „Veľkým hitom tohto leta je destinácia Marsa Matrouh na egyptskom pobreží Stredozemného mora. Poznávacie zájazdy sa už tradične kupujú vo väčšou predstihu, hitom sú napríklad Plavby po Níle, safari v Tanzánii alebo Saudská Arábia,“ uviedla pre agentúru SITA Baranová.

Zľavy sa pritom pohybujú až do výšky 20 percent

Predaj dovoleniek na leto 2024 odštartovala CK Satur medzi prvými, a to už koncom augusta 2023 v tzv. ultra first momente. First minute ponuky sa skončia 31. marca.

„Aj tu vidíme trend, že klienti si letnú dovolenku plánujú čoraz viac vopred práve preto, aby využili najlepšie výhody a najvyššie zľavy. Samozrejme, platí, že čím skôr kúpite počas tohto obdobia, tým viac výhod čerpáte. Taktiež zľavy od hotelov sa postupne znižujú,“ upozornila Baranová.

Zľavy sa pritom pohybujú až do výšky 20 percent. V poslednom období rastie záujem Slovákov o kvalitné 5-hviezdičkové hotely so službami all inclusive a o plážovú dovolenku so slovenskými animátormi. Do centra záujmu sa však opäť vracajú aj poznávacie zájazdy, pri ktorých zaznamenala CK Satur 30-percentný nárast predaja.

Poponáhľať sa tento rok oplatí aj s vybavením cestovného pasu, pretože vláda schválila zvýšenie poplatkov za ich vydanie už od apríla 2024. Rovnako sa to týka aj občianskych a vodičských preukazov. Vydanie cestovného pasu do 30 dní pre osoby od 16 rokov momentálne stojí 33 eur, avšak po zavedení nových poplatkov zaň zaplatíme 50 eur. Pri vydaní do desiatich dní to bude 100 eur a do dvoch dní 150 eur.