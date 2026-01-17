Trenčín sa v rebríčku renomovaného magazínu dostal medzi TOP 10 miest Európy, ktoré treba v roku 2026 navštíviť

Slovensko opäť zaznamenalo významné ocenenie v oblasti cestovného ruchu. Historické mesto Trenčín sa dostalo do prestížneho európskeho rebríčka desiatich najzaujímavejších miest, ktoré by si návštevníci mali v roku 2026 určite pozrieť. Zostavil ho renomovaný cestovateľský magazín 1000thingsmagazine, pričom pri výbere zvýraznil najmä to, že Trenčín bude v tomto roku niesť titul Európske hlavné mesto kultúry 2026.
Rebríček sa zameriava na destinácie, ktoré v sebe spájajú silnú kultúrnu identitu, autentické zážitky, vysokú kvalitu života, bezpečnosť a atraktívnu ponuku programu pre cestovateľov bez ohľadu na ročné obdobie. V konkurencii európskych miest sa Trenčín presadil ako lokalita, ktorá ponúka harmonické prepojenie bohatej historickej minulosti s modernými kultúrnymi udalosťami a jedinečnou atmosférou.
Generálny riaditeľ organizácie Slovakia TravelMatej Fekete v tejto súvislosti poukázal na dôležitosť roka 2026 pre mesto aj pre Slovensko. “Rok 2026 je pre Trenčín výnimočnou príležitosťou ukázať svetu, že Slovensko má čo ponúknuť nielen svojou prírodou, ale aj živou a súčasnou kultúrou. Trenčín ako Európske hlavné mesto kultúry spája históriu s modernou kreativitou, miestne tradície s medzinárodným dialógom a autentické zážitky s otvorenosťou voči svetu. Návšteva Trenčína v roku 2026 nie je len cestou za kultúrou, je to pozvanie zažiť Slovensko v jeho najinšpiratívnejšej podobe,” uviedol Fekete.
Magazín 1000thingsmagazine.com odporúča návštevníkom, aby pri plánovaní ciest v roku 2026 nevynechali historické centrum Trenčína a jeho dominantu, Trenčiansky hrad. Okrem toho zdôrazňuje bohatý program kultúrnych podujatí, festivalov a umeleckých projektov, ktoré budú súčasťou programu Európskeho hlavného mesta kultúry počas celého roka.
Zaradenie Trenčína do prestížneho európskeho rebríčka zároveň odráža rastúci záujem zahraničných médií o Slovensko ako atraktívnu a modernú destináciu s autentickým kultúrnym príbehom.