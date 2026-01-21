Európska ekonomika vstupuje do obdobia neistoty, obavy vyvolávajú najmä transatlantické vzťahy

Rok 2026 vstupuje do ekonomických dejín ako obdobie zvýšenej neistoty a geopolitického napätia, ktoré sa čoraz výraznejšie premieta do fungovania globálneho hospodárstva. Podľa novoročnej analýzy spoločnosti Coface sa svet posúva do fázy trvalej fragmentácie, v ktorej sa ekonomika stáva nástrojom politického a mocenského nátlaku.
Zlomový rok
Rok 2025 bol podľa Coface zlomový. Obchodný protekcionizmus, nové clá a eskalujúce geopolitické konflikty narušili doterajšie očakávania „hladkého pristátia“ svetovej ekonomiky.
„Fragmentácia sveta sa zrýchľuje a ekonomika sa stáva nástrojom nátlaku. Dnes sú to najmä transatlantické vzťahy, ktoré vyvolávajú skutočné obavy,“ upozorňuje Frédéric Wissocq, riaditeľ pre upisovanie poistných zmlúv pre západnú Európu a Afriku v Coface. Neistota podľa analytikov brzdí spotrebu aj investície a núti firmy k opatrnosti.
Obrat Nemecka
Európa sa ocitla medzi americkým protekcionizmom a čínskou nadmernou výrobou, pričom zároveň zápasí s vlastnými štrukturálnymi slabinami. Správy Maria Draghiho a Enrica Lettu síce presne pomenovali zaostávanie v inováciách, vysoké ceny energií či fragmentáciu jednotného trhu, no ich realizácia naráža na rozpočtové obmedzenia a politickú neochotu.
„Znepokojuje nás pomalá implementácia odporúčaní, hoci časový tlak je mimoriadne vysoký,“ konštatuje hlavný ekonóm Coface Jean-Christophe Caffet. Zlomovým signálom je obrat Nemecka, ktoré po rokoch fiškálnej ortodoxie ohlásilo desaťročný investičný plán v objeme približne 850 miliárd eur.
„Nemecko sa po troch stratených rokoch prebudilo a prestalo stavať fiškálnu disciplínu do centra stratégie,“ hovorí Caffet, no zároveň upozorňuje na neistotu, či sa plánované výdavky podarí realizovať v potrebnom tempe.
Čínsky šok
Americké clá sa napokon ukázali ako menší problém, než sa pôvodne očakávalo. Podľa Coface ich väčšinu znášajú samotné americké firmy a spotrebitelia. Oveľa vážnejšou hrozbou je „druhý čínsky šok“, keďže Čína presúva nadmernú kapacitu do Európy a tretích krajín. „Čínsky dumping vytvára dlhodobý tlak na ceny a marže európskych výrobcov,“ upozorňuje Wissocq a dodáva, že nejde o dočasný jav.
Výhľad na rok 2026 počíta s miernym globálnym rastom okolo 2,4 až 2,5 percenta, no aj s pokračujúcim nárastom firemných bankrotov. Coface očakáva, že insolvencie síce porastú pomalším tempom než v roku 2025, no zostanú na vysokých úrovniach. Postupne miznú „zombie“ firmy, no nástup umelej inteligencie môže podľa analytikov spustiť ďalšiu vlnu zlyhaní, ktorú Jean-Christophe Caffet označuje skôr za „deštruktívnu tvorbu“ než klasickú kreatívnu deštrukciu.