Slováci milujú cestovanie: Kiwi.com ponúka 10 000 eur za cestovanie kamkoľvek

Prieskum sa zameral na krajiny ako, Česko, Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, Španielsko a Slovensko. Výsledky ukázali, že Slováci sú hneď po Španieloch druhým najčastejšie cestujúcim národom. Až 69% Slovákov cestuje do zahraničia viackrát ročne, pričom preferujú cesty do Európy pred susednými krajinami. Viac ako dve tretiny Slovákov (76%) cestuje za odpočinkom, menej ich láka objavovanie nových miest a kultúr. Rovnako menej ako iné krajiny vyhľadávajú vzdialené a turisticky nepreplnené destinácie.

„Slováci sú vášniví cestovatelia, ako ukazujú naše dáta. Pri výbere destinácie sú pre nich rozhodujúcim faktorom cena a kvalita ubytovania (51%), kultúra vrátane histórie, gastronómie, prírody (34%) a neprekáža im ani rušné miesto, ak ich na cestách sprevádza dobrá spoločnosť. Slováci však v porovnaní s inými krajinami takisto cestujú veľa kvôli práci. Naprieč šiestimi krajinami, kde sme prieskum realizovali, sa nám potvrdilo, že ľudia nie sú ochotní vzdať sa cestovania ani kvôli rastúcim cenám a tretina respondentov neplánuje túto sezónu nijako meniť svoje cestovateľské návyky,“ priblížila Daniela Chovancová, hovorkyňa Kiwi.com.

Kiwi.com poskytuje príležitosť vášnivým cestovateľským dvojicam, ktoré majú záujem si privyrobiť zdieľaním zážitkov počas cestovania na sociálnych sieťach. Kiwi.com ponúka dvanástim európskym a americkým dvojiciam ideálnu letnú brigádu pod názvom World Travel Hackers.

Tieto dvojice strávia mesiac cestovaním po svete s rozpočtom 10 000 eur od spoločnosti Kiwi.com. Ich úlohou bude nielen vykonávať rôzne výzvy, ale aj deliť sa o svoje skúsenosti s fanúšikmi na sociálnych médiách. Všetko, čo dokážu ušetriť, si môžu ponechať alebo použiť na ďalšie cestovanie.

A to, že o cestovateľskej letnej brigáde sníva naozaj veľa mladých, ukazujú aktuálne čísla po spustení tohtoročnej výzvy. Už po 24 hodinách od spustenia projektu sa zaregistrovalo niečo cez 2000 záujemcov. „Obrovský záujem uchádzačov hneď po spustení výzvy nás popravde príjemne prekvapil. Tešíme sa, že vďaka väčšej konkurencii mladých cestovateľov bude tohtoročný World Travel Hackers ešte silnejší a lepší,” vyjadril sa Christophe Wechsler, kreatívny riaditeľ spoločnosti Kiwi.com.

Minuloročná výherná dvojica zo Slovenska Amin a Nathan precestovali Južnú Ameriku a celý projekt si užili naplno. „Rád vystupujem zo svojej komfortnej zóny, pretože mimo komfortnej zóny nájdete tie najúžasnejšie zážitky a vytvoríte si nezabudnuteľné spomienky. A presne to mi dala výzva World Travel Hackers. Bolo to lepšie, ako som očakával, Amin a ja sme mali cestovať 4 týždne, ale nakoniec sme pokračovali v našej ceste a cestovali sme celkovo 2 mesiace. Ľudia nás dokonca spoznávali z našich videí. Nečakal som, že budú sledovať naše cesty,” hovorí o zážitkoch Nathan