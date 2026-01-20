Vrtochy zimy dokážu paralyzovať leteckú dopravu. Na čo máte nárok, keď vám zrušia let?

Nepriaznivé počasie, silné mrazy a sneženie paralyzovali leteckú dopravu v celej Európe. Zrušené a meškajúce lety hlásili letiská od Bratislavy až po veľké európske huby, čo ovplyvnilo tisíce cestujúcich. Pritom podľa celoslovenského prieskumu cestovnej kancelárie Daka cestuje až 17,7 % Slovákov, teda takmer milión ľudí, každoročne do exotických destinácií, kam sa bez lietadla nedostanú. Majiteľ cestovky David Gavaľa odporúča mať správne nastavené poistenie.
Priamo proti zlému počasiu sa síce poistiť nedá, no existujú produkty, ktoré kryjú jeho následky, najmä zrušenie alebo meškanie letu. „Cestujúci si môže poistiť storno zájazdu, prerušenie cesty, meškanie dopravy či dodatočné náklady na ubytovanie. Ak je let zrušený pre snehovú búrku alebo mráz, poisťovňa vie preplatiť napríklad noc v hoteli, stravu či nový presun,“ hovorí David Gavaľa.
Dopravca sa musí postarať
Rozdiel je aj v tom, či človek cestuje individuálne alebo cez cestovnú kanceláriu. Ak sa niekto rozhodne vycestovať sám, všetko si aj sám musí riešiť. Teda komunikáciu s leteckou spoločnosťou, presuny, náhradné lety, či ubytovanie. „Pri zájazde cez cestovnú kanceláriu má klient v cene služieb aj asistenciu a zákonné garancie.“ dodáva Gavaľa.
Ak je let zrušený alebo mešká viac než tri hodiny, cestujúci má podľa európskej legislatívy nárok na starostlivosť, jedlo, nápoje, ubytovanie a náhradnú dopravu. Pri extrémnom počasí síce nevzniká nárok na finančnú kompenzáciu, no dopravca musí zabezpečiť pomoc. Zodpovednosť má v prvom kroku vždy letecká spoločnosť.
„Aj keď ide o tzv. mimoriadnu okolnosť, ako je snehová búrka či mráz, dopravca je povinný postarať sa o cestujúcich, zabezpečiť im náhradný let, stravu, nápoje a v prípade potreby aj hotel a transfer medzi letiskom a ubytovaním,“ vysvetľuje šéf cestovky.
Na letisku je potrebné hneď sa obrátiť na prepážku danej leteckej spoločnosti alebo handlingovej firmy. Ak sa nedá pomôcť priamo na mieste, treba kontaktovať call centrum dopravcu a žiadať písomné potvrdenie o zrušení letu, teda tzv. potvrdenie o nepravidelnosti, ktoré je dôležité pre poisťovňu.
Poistné krytie a limity plnenia
Sprostredkovateľ poistenia Miloš Lehocký zo spoločnosti Granden upozorňuje, že pri uzatváraní cestovného poistenia je dôležité zamerať sa na riziká a limity, ktoré budú cestovným poistením kryté. „V prípade riešenia konkrétneho nároku z poistenia pri vzniku škodovej udalosti odporúčame kontaktovať vždy najprv asistenčnú službu, ktorá klientovi navrhne spôsob riešenia a zistí rozsah dojednaného poistenia a maximálne limity plnenia,“ hovorí Lehocký. Poisťovňa zaplatí náklady podľa toho, aký rozsah, pripoistenia a limity má klient uzatvorené.
Ak chce klient refundovať celú cenu dovolenky, je potrebné mať krytie rozšírené aj o poistenie storna, prípadne poistenie skrátenia cesty. „Tu si treba dať pozor následne na presné podmienky a situácie za ktorých poisťovňa plní výšku dojednanej poistnej sumy, limity, ale aj na prípadnú možnú spoluúčasť,“ hovorí Lehocký. Ak sa cestujúci ocitne v situácii, keď mu zrušený alebo meškajúci let spôsobí finančnú škodu či nečakané výdavky, je dôležité vedieť, na koho sa obrátiť a aký postup zvoliť.